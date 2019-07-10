Alçı: Mehmet Şimşek, Babacan hareketinin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de 'Ali Babacan hareketi' içerisinde yer aldığını iddia etti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili 'kulis' yazdı.

Alçı, AK Parti hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in de bu hareketin içerisinde yer alacağını ileri sürdü.

Alçı'nın "Ali Babacan hareketinde son durum" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı.

Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor.

Londra'daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan bizzat Mehmet Şimşek.

Yeni partinin Türkiye ekonomisini tekrar düze çıkarabileceğini anlatıyor. Yani Mehmet Bey Özgürlük ve Hukuk Partisinin 'nomenklatura'sının içinde."