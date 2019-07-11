Dolar, Fed etkisiyle geriledi

Dün güne 5.73 civarından başlayan dolar/TL Fed'den gelen açıklamalarla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL bu sabah 5.6690/5.6710 seviyesinde bulunuyor.

Powell dün Kongre'ye yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin beklentilerin altında gelen imalat verisi, zayıf enflasyon ve devam eden ticaret savaşı nedeniyle tehdit altında olmaya devam ettiğini, Fed'in ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için 'uygun şekilde' adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Dünya gazetesinin haberine göre ABD'de geçen hafta açıklanan tarımdışı istihdam verisi Fed'in faizleri 50 baz puan düşüreceğine beklentilerini azaltmıştı. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini daha olası bir seçenek olarak görüyorlardı.

Ancak Powell'ın dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin temkinli açıklamaları Fed'in 30-31 Temmuz tarihlerde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı.