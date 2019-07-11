Cari denge, mayısta 151 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Söz konusu gelişmede, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 469 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 204 milyon dolar düzeyinde açık oluşmuştu.
Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 257 milyon dolar artarak 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 194 milyon dolar artarak 1 milyar 299 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar ise 104 milyon dolar azalarak 27 milyon dolara geriledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)