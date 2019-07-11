Japon Nippon Paint, Filli Boya'yı satın aldı

Japonya merkezli Nippon Paint Holdings, Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıkladı.
Nippon tarafından yapılan açıklamaya göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1.4 milyar TL olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2.39 milyar TL olarak belirlendi.
Reuters'ın haberine göre, işlemin tamamlanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon mevcut borcun yeniden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya’ya sermaye artırımı sağlayacak.
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