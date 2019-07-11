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15:27 11 Temmuz 2019
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    Memur-Sen: Enflasyonun altında bir teklifi kabul edemeyiz

    © AA / Ali Balıkçı
    Ekonomi
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    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu çalışanlarının sosyal ve mali haklarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerine dair, "Kamu işçisine enflasyon rakamlarının bile altında yapılan teklifi biz asla kabul edemeyiz" dedi.

    Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

    © AA / Ali Balıkçı
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    5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos itibarıyla başlayacağını belirten Yalçın, 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının bu görüşmelerde belirleneceğini vurguladı.

    Görüşmelerin memur ve memur emeklilerinin aileleri de dikkate alındığında yaklaşık 20 milyon vatandaşı yakından ilgilendirdiğini ifade eden Yalçın, bunun da nüfusun dörtte birine denk geldiğini söyledi.

    Yalçın, 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlık masasına taşıyacakları mali ve sosyal talepleri belirlemek için Konfederasyon bünyesinde istişare süreçleri başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

    "Şu an istişare süreçlerimiz işliyor. Rakam paylaşacak aşamada değiliz. Dört aşamalı bir istişare sürecimiz olacak. 20 Temmuz itibarıyla ana çerçeve çizilmiş ve 24 Temmuz'da da son şeklini vermiş olacağız. Bizim bu teklifimiz kamu görevlileri için iyileştirme paketi niteliğinde olacak. Teklif içerisinde genel teklifler, hem sosyal hem de mali hakları kapsayacak. Rakamlarla ilgili istişare ettiğimiz oranlar var ama bunu teşkilatımızla istişare etmedik. Onun için kamuoyuyla paylaşacak seviyede değil."

    'RAKAMIN DÜŞÜK OLDUĞUNU BİZ DE DÜŞÜNÜYORUZ'

    Gerçekleşen enflasyon, döviz kurlarında oynamalar ve temel tüketim malarına gelen zamlar dikkate alındığında memurun alım gücünün düştüğünü ifade eden Yalçın, "Bu nedenle bizim sunacağımız teklif bir iyileştirme paketi teklifi niteliğinde olacak. Hükmetten de buna diğer sektörlere ilişkin açıkladığı paketler gibi yaklaşıp, bu anlamda kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak bir teklif getirmesini özellikle istiyoruz" dedi.

    Para - TL
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
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    Yalçın, hükümetin 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

    "Türk-İş'in bu anlamdaki açıklamasını da özenle takip ettim. Onların teklife sıcak yaklaşmadığını, yaklaşmaması gerektiğini, bu rakamın düşük olduğunu biz de düşünüyoruz. Dolayısıyla burada hükümetin konuya ilişkin yeni ve kabul edilebilir yaklaşımlarla teklifini sunması gerektiğini biz de buradan temenni ediyoruz. Memurlar olarak biz bu süreci adım adım takip ediyoruz. Kamu işçisine enflasyon rakamlarının bile altında yapılan teklifi biz asla kabul edemeyiz. İyileştirmeye yönelik bir zam, gerçekleşen enflasyon rakamlarının üzerinde olan zamdır. O yüzden refah payını son derece önemsiyoruz. Zam artı enflasyondan ziyade, enflasyon artı zam burada önemlidir."

    'TOPLU SÖZLEŞME MASASININ YAPISI DEĞİŞMELİ'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    Bir soru üzerine Yalçın, kamu işçisine benzer oranlardaki teklifin kendilerine yapılması halinde ortaya koyacakları refleksin kamuoyunca bilindiğini dile getirerek, şunları söyledi:

    "2011'deki süreçte iş bırakmayı gerçekleştirdik. Masadan beklentimiz karşılanmadığında elimizin güçlü olduğu kısımlar var. Uzlaşının devam etmesi noktasında hakeme götürme süreci var. Peşindenden gerekirse örgütlü yapı olarak kitlesel olarak sesimizi yükseltiriz. Ben bunlara gerek kalmayan bir toplu sözleşme süreci temenni ettiğimi dile getirmek istiyorum."

    Toplu sözleşme masasının yapısının da değişmesini isteyen Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon dışındaki konfederasyonların varlığının memurların pazarlık gücünü daha da artırmadığını ifade etti.

    '3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Foto Muhabiri Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Başka bir soru üzerine Yalçın, toplu sözleşme masasında 3600 ek gösterge taleplerini de bir kez daha dile getireceklerini kaydederek, taleplerinin 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi olduğunun altını çizdi.

    Devlet Personel Başkanlığı'nın (DPB) kamu çalışanları açısında önemli bir kurum olduğunu belirten Yalçın, DPB'nin Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesine alınmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

    Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni siyasi istikrar açısında önemsediklerini ve bu sistemi desteklediklerini anımsatarak, sistemin aksayan yönlerinin olduğunu, bunların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

    Etiketler:
    toplu sözleşme, Döviz, Türk-İş, Zam, 3600 ek gösterge, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işçi, kamu, Ali Yalçın, Enflasyon, Memur-Sen, Devlet Personel Başkanlığı
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