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16:43 11 Temmuz 2019
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    Dolar

    Döviz hesapları 115.5 milyar dolarla rekor seviyede

    © REUTERS /
    Ekonomi
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    Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

    Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Temmuz haftasında 215.8 milyon dolar azalışla 185.3 milyar dolara geriledi.

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Döviz hesapları 220 milyar lira büyüdü
    TCMB verilerine göre 5 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken, kurumların da 742.5 milyon dolar azalışla 69.8 milyar dolara geriledi.

    Yurtiçi yerleşiklerin mevduat ve fonları 21 Haziran haftasında 186.6 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükselmişti.

    Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi.

    31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

    TCMB VE EKONOMİ YÖNETİMİNDEN DOLARİZASYONU CAYDIRICI ADIMLAR

    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor. Bu çerçevede TCMB ve ekonomi yönetimi de dolarizasyonu caydırıcı adımlara yöneldi.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Tasarrufa teşvik kararnamesi: Vadeli TL hesabında vergi düştü, dövizde arttı
    TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 aylık dönemde 20 milyar dolara yakın yükseliş göstermişti.

    Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

    Analistlere göre bireysel yatırımcının kendini korumaya alma güdüsünün yanı sıra kurda daha fazla yükseliş olacağı beklentisi de döviz talebini artırıyor.

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    Etiketler:
    Türk Lirası, mevduat, Döviz, Merkez Bankası
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