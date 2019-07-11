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16:43 11 Temmuz 2019
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    FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google are seen in a combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photos/File Photo

    Trump'ın tehditlerine rağmen, ABD'nin teknoloji devlerine dijital vergi, Fransız parlamentosundan geçti

    © REUTERS / REUTERS FILE PHOTO
    Ekonomi
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    ABD Başkanı'nın Fransız dijital vergisine soruşturma açma kararına karşın, Fransa'da Meclis'in ardından Senato da Amerikan teknoloji devleri Google, Apple, Facebook ve Amazon'un akronimi olarak 'GAFA vergisi' denilen yasayı kabul etti. 

    Teknoloji devlerinden özel vergi alınması yönünde Avrupa Birliği'nde (AB) uzlaşıya varılamamasına karşın Fransa'nın aldığı karar, ABD ile AB arasındaki ticaret savaşlarını tırmandırabilir. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransız dijital vergisi hakkında soruşturma açma kararıyla gözdağı vermesine karşın, Fransa'da Meclis'in ardından Senato da Amerikan teknoloji devleri Google, Apple, Facebook ve Amazon'un akronimi olarak 'GAFA vergisi' denilen yasayı kabul etti. 

    Böylece Fransa dijital devlere özel vergi getiren ilk büyük ekonomi oldu. 

    Yeni yasa, faal oldukları ülkelerde hemen hemen hiçbir şey ödemeden muazzam servet kazanan internetin ağır toplarının vergi ödememesinden kaynaklanan uçurumu kapamayı amaçlıyor.

    Buna göre Fransa'da 25 milyon ve dünya çapında 750 milyon euro gelir kazanan dijital şirketlerin Fransa'da verdikleri hizmetlerden edindikleri gelirin yüzde 3'ü vergi olarak alınacak. Üstelik bu uygulama geriye dönük olarak 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli sayılacak.

    Yasa daha Fransız parlamentosundan çıkmadan tepki göstermiş olan ABD Başkanı, Fransa'nın dijital vergisine soruşturma açmak gibi bir emsal yarattı.

    Son oylamadan önce ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer de "Fransız Senatosu'ndan geçmesi beklenen dijital hizmet vergisinin adil olmayan şekilde Amerikalı şirketleri hedef almasından ABD çok endişe duyuyor" açıklamasını yaptı.

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, egemen ülkenin çıkardığı yasaya ABD'nin soruşturma açması gibi bir duurmun iki ülke ilişkilerinde bir benzerinin olmadığına dikkat çekti.

    Oylamadan önce Senato'ya seslenen Le Maire, "Müttefiklerin aralarındaki farklılıkları tehditler dışında yollardan çözebileceklerine ve çözmek zorunda olduklarına inanıyorum" diyerek ekledi:

    "Fransa egemen bir devlettir ve vergilendirme mekanizmasına kendi başına karar verir ve böyle yapmaya devam edecektir."

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