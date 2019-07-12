Volkswagen yeni fabrikayla ilgili nihai kararı henüz almadı

Almanya'nın otomotiv sektöründeki dev firması Volkswagen (VW), Bulgaristan ile Türkiye arasında tercih yapacak. Şirketin Denetim Kurulu sözcüsü yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.

Alman dergisi Automobilwoche, VW'nin yeni fabrikasının nereye kurulacağına ilişkin kesin bir karar almadığını yazdı.

Dergi, bu açıklamadan kısa bir süre önce Volkswagen'in İzmir'de fabrika kurmayı planladığını bildirmişti.

Automobilwoche'nin kaynak göstermediği haberinde Volkswagen Denetim Kurulu'nun İzmir yakınlarında bir fabrika kurma kararı verdiği ve Volkswagen'in iştiraki Skoda'nın da burada üretilecek markalardan biri olacağı belirtilmişti.

Şirketin yılbaşından beri Bulgaristan ile Türkiye arasında kararsız kaldığı biliniyor.

VW'nin Türkiye'de karar kılarsa 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş oldu. Türkiye'de 1990'da Opel, 1994'te Toyota, 1995'te Hyundai, 1996'da ise Honda yatırımları mevcuttu.