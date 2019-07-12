Volkswagen yeni fabrikayla ilgili nihai kararı henüz almadı

Dergi, bu açıklamadan kısa bir süre önce Volkswagen'in İzmir'de fabrika kurmayı planladığını bildirmişti.
Automobilwoche'nin kaynak göstermediği haberinde Volkswagen Denetim Kurulu'nun İzmir yakınlarında bir fabrika kurma kararı verdiği ve Volkswagen'in iştiraki Skoda'nın da burada üretilecek markalardan biri olacağı belirtilmişti.
Şirketin yılbaşından beri Bulgaristan ile Türkiye arasında kararsız kaldığı biliniyor.
VW'nin Türkiye'de karar kılarsa 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş oldu. Türkiye'de 1990'da Opel, 1994'te Toyota, 1995'te Hyundai, 1996'da ise Honda yatırımları mevcuttu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)