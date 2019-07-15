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11:08 15 Temmuz 2019
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    3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

    © AA /
    Ekonomi
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    Yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para dolaşıma sunulurken, 2009'dan bu yana cebimize giren bozuk paranın toplam değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 TL'ye ulaştı.

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi.

    Madeni Para - Bozuk Para
    © AA /
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    Tedavüle sunulan madeni paraların değeri yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi.

    Verilere göre, 6 ayda 134 milyon 880 bin adet 1 lira, 50 milyon 490 bin adet 50 kuruş, 61 milyon 680 bin adet 25 kuruş, 88 milyon 20 bin adet 10 kuruş, 110 milyon 700 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 640 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

    Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 lira oldu.

    EN ÇOK 5 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR

    © Fotoğraf : Darphane Müdürlüğü
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    Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi.

    2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 957 milyon 171 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu. Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 937 milyon 978 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 898 milyon 570 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 211 milyon 777 bin 250 adet 25 kuruş, 850 milyon 290 bin 450 adet 50 kuruş ve 290 milyon 832 bin 550 adet 1 kuruş verildi.

    Etiketler:
    bozuk para, Türkiye, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
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