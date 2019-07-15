3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi.
Verilere göre, 6 ayda 134 milyon 880 bin adet 1 lira, 50 milyon 490 bin adet 50 kuruş, 61 milyon 680 bin adet 25 kuruş, 88 milyon 20 bin adet 10 kuruş, 110 milyon 700 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 640 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.
Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 lira oldu.
EN ÇOK 5 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR
2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 957 milyon 171 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu. Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 937 milyon 978 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 898 milyon 570 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 211 milyon 777 bin 250 adet 25 kuruş, 850 milyon 290 bin 450 adet 50 kuruş ve 290 milyon 832 bin 550 adet 1 kuruş verildi.
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