Borsa güne yükselişle başladı, dolar 5.71 seviyesinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.78 yükselişle 97.860.40 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 762.07 puan ve yüzde 0.78 artışla 97.860.40 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1.52, holding endeksi yüzde 0.74 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1.83 ile spor oldu.
Geçen hafta Türk Lirası karşısında yüzde 2 değer kazan dolar kuru bu sabah 5.70-5.71 bandında seyrediyor. Euro/TL de 6.43 seviyesinde.
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