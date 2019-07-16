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16:09 16 Temmuz 2019
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    Dev yapı market zinciri Praktiker'e 1 yıllık konkordato

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato talebinde bulunan ve talebi 3 aylık geçici bir süre için kabul edilen dev yapı market zinciri Praktiker'e 1 yıllık kesinleşmiş konkordato imkanı tanındı.

    Mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle 3 aylık geçici konkordato ilan eden yapı market zinciri Praktiker'e, bir yıllık daha konkordato süresi verildi.

    Praktiker
    DHA
    Praktiker konkordatoya başvurdu
    1979 yılında Almanya'da 4 mağazayla organize perakende ev geliştirme alanında faaliyet göstermeye başlayan ve 1997'de giriş yaptığı Türkiye'de 16 mağazası bulunan Praktiker'in şirket hisseleri, 2014 yılında Hasan Yalçın'a ait Uygulama Yapı Marketleri AŞ'ye devredildi.

    Mali durumun bozulması ile bazı alışveriş merkezlerinde kiraların ödenemez duruma gelmesi ve tedarikçilerden oluşan şirketlerle kredi çekilen finans merkezlerine ödeme yapılmasında sıkıntı çekilmesi üzerine şirket yetkilileri, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, mali yapı düzelene kadar konkordato talebinde bulundu.

    Praktiker Perakende Mağazacılık AŞ, Uygulama Yapı Marketleri AŞ ve Hasan Yalçın adına avukatlar aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 285 ve Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 286. maddelerindeki hükümler gereği, ödeme güçlüğüne düşen şirketlere, alacaklılarıyla konkordato akdetmesini sağlamak amacıyla konkordato mühleti verilmesi ve ihtiyati tedbir konulması talep edildi.

    'BORCA BATIKLIK HALİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

    Dilekçede, ortağı Hasan Yalçın olan şirketin sermayesinin 31 Aralık 2018 tarihinde 5 milyon lira olduğu ve tamamının ödendiği belirtilerek, konkordato talebinin gerekçeleri şöyle sıralandı:

    Berat Albayrak
    © AA /
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    "2018 yılı şirket için tam bir atılım yolu olarak planlandığından o yıl mayıs ayında İzmir'de 3 bin 600 metrekare, ağustos ayında Kayseri'de 5 bin metrekare, ekim ayında Ankara Bilkent AVM'de 2 bin 800 metrekare, kasım ayında İstanbul Torium AVM'de ve Gaziantep'te de 3 bin 400 metrekare olmak üzere 5 yeni büyük mağaza açılışı gerçekleştirilmiştir. Kriz döneminde yapılan bu yatırımlar, şirketin işletme sermayesi ihtiyacının artmasına neden olmuş, fakat 2018 yılı ikinci yarısında derinleşen likitide krizi sebebiyle kredilerde daralma yaşanmış ve şirket yeterli işletme kredisini temin edememiştir. Döviz kurlarındaki artışlar, özellikle dövize endeksli ürün ve demirbaşların fiyatlarındaki beklenmeyen aşırı fiyat artışları, yatırım maliyetlerinin artmasına yol açmıştır. Yatırım döneminde yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanılması da şirketin finansman giderlerinin artmasına ve karlılığın düşmesine yol açmıştır. Ekonomik kriz ve inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle yapı market ve ev geliştirme ürünlerine talep azalmıştır. Karlılığı azalan şirketimizin nakit akışı bozulmuş ve muaccel borçlarını ödeyemez duruma düşmüştür. Borca batıklık hali söz konusu olmamakla birlikte, nakit sıkıntısının ilave tedbirler olmadan aşılamayacağı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, İİK'nın 285. maddesinde tanımlanan, 'borçlarını vadesi geldiği halde ödeyememe ve ödeyememe tehlikesi altında bulunmak' durumu gerçekleşmiştir. Bu tespit üzerine yönetim kurulu, 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında oy birliğiyle mali durumun iyileştirilebilmesi ve faaliyete devam edilebilmesi için konkordato talebinde bulunulmasına karar vermiştir."

    VERİMSİZ MAĞAZALARIN KAPATILMASI TAAHHÜDÜ

    Konkordato süresi verilmesi halinde şirketin 2019 yılı sonuna kadar 75 milyon, 2020 yılında 87 milyon 750 bin, 2021 yılında 102 milyon 667 bin, 2022 yılında 120 milyon 120 bin ve 2023 yılında da 140 milyon 541 bin satış (ciro) yapmasının öngörüldüğü belirtilen dilekçede, bu satışlar için gerekli mal alım maliyetinin sektördeki mutat uygulama çerçevesinde satışlarından sağlanacağı ve müşteri yoğunluğu, metrekaresi düşük olan, yüksek karlılık üretmeyen kimi alışveriş merkezlerindeki verimsiz mağazaların kapatılmasının planlandığı ifade edildi.

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
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    Şirketin toplam mal varlığının 12 milyon 490 bin lira, toplam borcunun da 38 milyon 407 bin lira olduğu bilgisi verilen dilekçede, şirket ve gerçek kişiler lehine 3 aylık geçici mühlet kararı verilmesi, birer geçici konkordato komiseri atanması, şirket varlığının korunması amacıyla konkordato mühleti sonuna kadar şirkete karşı icra ve iflas yoluyla takip başlatılmasının engellenmesi ve başlatılmış tüm icra takiplerinin durdurulması talep edildi.

    Talebi kabul eden İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, hazırladığı tensip tutanağıyla Uygulama Yapı Marketleri AŞ hakkında, İİK'nin 287. maddesi gereğince, 27 Şubat 2019'da başlamak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine ve 3 kişilik konkordato komiseri atanmasına hükmetti.

    Komiserlerin şirket durumunu mahkemeye bildirmesi ve şirketlerin rayiç değerlerine görev borca batık olup olmadığının tespit edilmesini de kararlaştıran mahkeme, evvelce başlamış takiplerin durdurulması, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlarının uygulanmaması ve şirketlerin geçici komiser heyeti nezareti altında işlerine devam etmesine yönelik karar da aldı.

    İLK DURUŞMAYA 61 ALACAKLI ŞİRKET AVUKATI KATILDI

    Davanın 29 Nisan'daki ilk duruşmasına, banka ve faktoringlerin de aralarında bulunduğu alacaklı 12 finans şirketi ve tedarikçilerle AVM'lerin de yer aldığı 49 alacaklı şirketi temsilen avukatlar katıldı.

    Nafi Güral
    © Fotoğraf : DHA
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    Davacı avukatları yeniden mühlet verilmesini talep etti. Finansman kuruluşlarından ikisinin avukatları, mühlet talebinin kabulüne karar verilmesini isterken, diğer tüm alacaklı avukatları konkordato mühlet talebinin reddine karar verilmesi ve tedbirlerin kaldırılması talebinde bulundu.

    Aynı duruşmada, Tepe Emlak, Arena Park AVM ile Forum Kayseri, Multi Erzurum ve Multi Gaziantep AVM avukatları, kiracı konumunda olan Praktiker'in, kira, aidat, elektrik ve su tüketim bedelleri ödemeden gelir elde ettiğini, komiser raporuna göre hiçbir ödeme yapılmadığını savunarak, tedbirin kaldırılması ve taşınmazların AVM yönetimlerine teslimini istedi.

    Geçici konkordato komiser heyetinin tüm taleplerle ilgili nihai raporlarını sunmasının beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. Bu duruşmada mahkeme, konkordato geçici mühletini de 27 Mayıs'tan sonra başlamak üzere 45 gün süreyle uzatan mahkeme, duruşmayı temmuz ayına erteledi.

    Bu ay gerçekleşen duruşmada 6 alacaklı şirket müdahillik talebinde bulundu. Konkordato komiser heyetinin 10 Haziran'da nihai nitelikte 85 sayfalık raporunu sunduğu duruşmada söz alan davacı ve 13 alacaklı şirket avukatları, davacılara kesin mühlet verilmesini, diğer alacaklı avukatları ise geçici mühletin kaldırılmasını ve konkordato talebinin reddine karar verilmesini istedi.

    Davacı şirketlere 1 yıl süreyle ayrı ayrı konkordato kesin mühleti verilmesine ve komiser heyetinin görevinin devam etmesine karar veren mahkeme, konkordato projesinin gerçekleşmesine ve konkordato amacına katkı sağlayacağını dikkate alarak, Axix AVM, Biz Cevahir AVM, Taurus AVM, Atlas Park AVM, Adıyaman Park AVM ve İst Marina AVM mağazalarının kapatılmasına izin verilmesi, mağazaların sürekli borç ilişkisi doğuran kira sözleşmelerinin sona ermesi taleplerine onay verilmesine yönelik hüküm kurdu.

    Etiketler:
    Borç, AVM, Hasan Yalçın, Türk Ticaret Kanunu, Konkordato, Praktiker
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