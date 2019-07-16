Rus 'Mir' kartlarıyla İş Bankası bankamatiklerinde yapılan işlemlerin payı yüzde 25 yükseldi

Türkiye'nin en büyük bankacılık ağına sahip Türkiye İş Bankası'nın bankamatiklerinde Rus 'Mir' kartlarıyla yapılan işlemlerin payı Ruslar tarafından yapılan işlemlerin yüzde 25'ine ulaştı.

İş Bankası'nın nisan ayında işlemleri kabul etmeye başladığı Rus 'Mir' kartları, kısa sürede bankamatik işlemlerinde önemli bir pay elde etti.

İstanbul'da yapılan Rusya-Türkiye Bankacılık ve Finans İşbirliği Çalışma Grubu toplantısında konuşan Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi Başkanı Vladimir Komlev, Rus kartlarıyla yapılan işlemlerde 'Mir' kartının payının bugün itibarıyla yüzde 25 olduğunu ifade etti.

Komlev, Türkiye'yi ziyaret eden Rus vatandaşların 'Mir' kartlarının seyahat sırasında yeterli olacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Rusya'da her dört vatandaştan biri 'Mir' kartı kullanıyor. Mart sonu itibarıyla basılan 'Mir' kartlarının sayısı 56 milyonu geçti. Bu sayı, Rus ödeme piyasasındaki emisyonun yüzde 17'sini oluşturuyor.