Fitch: Bankacılık sektörü yeniden finansman riskiyle karşı karşıya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’deki bankaların Ağustos 2018’de Türk Lirası’ndaki değer kaybından bu yana döviz mevduat akışlarının desteğiyle döviz likidite zorluklarını aştığını, ancak refinansman riskinin devam ettiğini belirtti.

Reuters'in haberine göre, Fitch'den bugün yapılan değerlendirmede, şöyle denildi:

"Döviz mevduatları birinci çeyrekte yüzde 12 artarak döviz likiditesini destekledi ve bankalar artan bir maliyetle de olsa dış fonlamaya erişmeye devam ediyor. Ancak, vadesi gelen dış borcun miktarı yüksek ve TL'deki oynak seyir, jeopolitik gerilimler veya politika belirsizliği nedeniyle yatırımcının iştahının zayıflaması durumunda bu borcu yeniden finanse etmek zor olabilir".

Diken'in haberine göre Fitch'den yapılan değerlendirmede ayrıca Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacını karşılamak için gereken yabancı sermaye girişini tehlikeye atabileceği ve bankaların vadesi gelen borçlarını yeniden finanse etmesini zorlaştırabileceği belirtildi.