Fitch: Bankacılık sektörü yeniden finansman riskiyle karşı karşıya

"Döviz mevduatları birinci çeyrekte yüzde 12 artarak döviz likiditesini destekledi ve bankalar artan bir maliyetle de olsa dış fonlamaya erişmeye devam ediyor. Ancak, vadesi gelen dış borcun miktarı yüksek ve TL'deki oynak seyir, jeopolitik gerilimler veya politika belirsizliği nedeniyle yatırımcının iştahının zayıflaması durumunda bu borcu yeniden finanse etmek zor olabilir".
Diken'in haberine göre Fitch'den yapılan değerlendirmede ayrıca Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacını karşılamak için gereken yabancı sermaye girişini tehlikeye atabileceği ve bankaların vadesi gelen borçlarını yeniden finanse etmesini zorlaştırabileceği belirtildi.
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