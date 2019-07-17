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04:20 17 Temmuz 2019
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    Facebook'un para birimi Libra endişe yaratıyor

    © AFP 2019 /
    Ekonomi
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    Sosyal medya devi Facebook'un, 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para biri Libra konusunda uzmanlar endişeli.

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    Sosyal medya devi Facebook'un önümüzdeki yıl kendi kripto para birimi olan Libra'yı piyasaya süreceği açıklaması yoğun tartışmalara neden oluyor. Almanya Maliye Bakanlığı, Bild gazetesinin haberine göre Libra'yı, Euro için bir tehlike olarak görüyor. 

    DW Türkçe'nin haberine göre gazetenin bakanlığa ait bir resmi evraktan yaptığı alıntıda, hükümetin "Merkez Bankası ile birlikte, Libra'nın devletin para birimine bir alternatif olarak kendini kabul ettirmesinin engellenmesine yönelik" çalışması talep ediliyor.

    Söz konusu evrakta ayrıca, Fransa, İngiltere, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin maliye bakanları ile görüşmeler yapıldığı ve Facebook'un Libra'yı 2020'de piyasaya sürme planlarına karşı ne yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Evrakta ayrıca görüşülen maliye bakanlarının tamamının Facebook'un planlarına eleştirel baktıkları ifade ediliyor. 

    LİBRA, G7 MALİYE BAKANLARININ DA GÜNDEMİNDE

    Çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek olan G7 ülkelerinin maliye bakanları, bu konuyu da gündeme alacak. Almanya'nın Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ile temsil edileceği toplantıda ayrıca Google, Apple, Amazon vb. gibi internet devlerine dijital vergi uygulaması da görüşülecek.

    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    Almanya ve Fransa geçtiğimiz yıl yapılan G20 toplantısında, aralarında Bitcoin'un da bulunduğu kripto para birimleri ile ilgili düzenlemeye gitmek için girişim başlatmışlardı. Alman Merkez Bankası da Facebook'un para birimi Libra ile ilgili daha önce uyarılarda bulundu.

    FACEBOOK ENDİŞELERİ GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

    Facebook geçtiğimiz Haziran ayında, kripto para birimi Libra'yı 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını, ancak bunun için önce ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınacağını açıklamıştı. ABD Kongresi'nde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Facebook'un Libra'dan sorumlu yöneticisi David Marcus, söz konusu para biriminin ne geleneksel para birimlerine rakip ne de para politikalarına müdahil olmayacağını dile getirdi.

    Facebook, kripto para birimi Libra ile Facebook kullanıcılarına, kendi aralarında para transferi ve internet üzerinden alışveriş imkanı sağlamayı hedefliyor. 

    Etiketler:
    Bild, Almanya, Libra, Facebook
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