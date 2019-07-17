EmlakBank Genel Müdürü Aksu: Bizler 4.60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok

Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Aksu, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayılarının 500 civarında olmasını hedeflediklerini belirten Aksu, "Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık" dedi.
'FAİZLERDE TEK HANELİ RAKAMLARA İNMEMİZ OLASI'
"Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir" diyen Aksu, şöyle devam etti:
"Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası. Bizler 4.60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok, üçüncü çeyrekten sonra tek haneleri göreceğiz."
Avrupa’da şube açma planları olduğunu söyleyen Aksu, "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz" diye konuştu.
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