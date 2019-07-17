EmlakBank Genel Müdürü Aksu: Bizler 4.60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok

Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inilmesinin olası olduğunu belirten EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, "Bizler 4.60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok, üçüncü çeyrekten sonra tek haneleri göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Aksu, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İlk yarı itibarıyla 4.6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını ve bunu sadece tek şube ile yaptıklarını söyleyen Aksu, "Piyasaya yaklaşık 1.7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık. Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var" diye konuştu.

Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayılarının 500 civarında olmasını hedeflediklerini belirten Aksu, "Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık" dedi.

'FAİZLERDE TEK HANELİ RAKAMLARA İNMEMİZ OLASI'

Aksu, "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor" ifadesini kullandı.

"Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir" diyen Aksu, şöyle devam etti:

"Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası. Bizler 4.60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok, üçüncü çeyrekten sonra tek haneleri göreceğiz."

Avrupa’da şube açma planları olduğunu söyleyen Aksu, "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz" diye konuştu.