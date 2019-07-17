TÜROB Başkanı Eresin: Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması ve 11. Kalkınma Planına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın kurulmasıyla ilgili memnuniyet duyduklarını, turizme faydası olacağına kesinlikle inandıklarını söyledi.
"Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. İlla da 'cirodan pay alınacak' deniliyorsa o zaman dünyadaki uygulamalarda olduğu üzere konaklama yapan misafirden alınması gerektiğini savunmuştuk. Orta boy otelden karının neredeyse yüzde 3 ila yüzde 4.5'u civarında bir pay alınıyor. Bu gerçekten büyük bir oran. Bu turizm payı tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız. Turizm payının işletmelerinin kar veya zarar durumu dikkate alınmadan uygulanacak olması işletmelerin sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından son derece büyük risk oluşturacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan hala bir ümidimiz var. Ajansın faydaları konusunda hiçbir tartışma yok. Adı fon olmuş, ajans olmuş fark etmez, bizim için önemli olan sürdüreceği faaliyetlerdir."
Eresin, ayrıca turizm payının takvim yılı başlangıcında yani 1 Ocak itibarıyla alınması gerektiğini belirttiklerini aktararak, işletmelerin yıl için tüm pazarlama, bütçe ve mali yapılarını takvim yılını esas alarak oluşturduğunu, uygulamanın 1 Ekim’de başlayacak olmasının özellikle şehir otellerinde önemli oranda sorun yaratacağını söyledi.
'TAHSİL EDİLMEMİŞ BİR PARANIN ÖDEMESİNİ YAPMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ'
Eresin, ajansın gelirlerinin en az yüzde 85'inin ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde, kalan kısmının ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacağını anımsatarak, bunu pozitif olarak karşıladıklarını söyledi.
Bu uygulamanın kayıt dışılığı artıracağı iddiaları üzerine Eresin, turizm işletme belgesi olan konaklama tesislerinde kayıt dışılığın söz konusu olmayacağını dile getirdi.
'YATIRIM YAPILACAK YER STK'LARIN ORTAKLAŞA KARARIYLA TESPİT EDİLMELİ'
Eresin, "İstanbul'da, Antalya'da öyle bölgeler var ki hiç konaklama tesisine ihtiyaç yok" diyerek, ortaklaşa karar verildikten sonra teşviklerin açıklanması konusunda ricacı olduklarını söyledi.
Kongre, kruvaziyer, sağlık, gastronomi konuları üzerine çalıştıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da bu konularda hassasiyet olduğunu vurgulayan Eresin, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda ilgili kurumların daha sıkı çalışılması gerektiğini söyledi.
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