Kayıt
13:33 17 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Akra Barut Otel

    TÜROB Başkanı Eresin: Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak

    © Sputnik / Fuad Safarov
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için otellerden alınacak binde 7.5 turizm payı ciro üzerinden alınacak. Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. Bu turizm payı, tesis zarar etse de talep ediliyor. Biz buna şiddetle karşıyız" dedi.

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması ve 11. Kalkınma Planına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın kurulmasıyla ilgili memnuniyet duyduklarını, turizme faydası olacağına kesinlikle inandıklarını söyledi. 

    Resmi Gazete
    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
    Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak binde 7.5 turizm payının ciro üzerinden alınacağını ifade eden Eresin, şöylle konuştu:

    "Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. İlla da 'cirodan pay alınacak' deniliyorsa o zaman dünyadaki uygulamalarda olduğu üzere konaklama yapan misafirden alınması gerektiğini savunmuştuk. Orta boy otelden karının neredeyse yüzde 3 ila yüzde 4.5'u civarında bir pay alınıyor. Bu gerçekten büyük bir oran. Bu turizm payı tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız. Turizm payının işletmelerinin kar veya zarar durumu dikkate alınmadan uygulanacak olması işletmelerin sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından son derece büyük risk oluşturacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan hala bir ümidimiz var. Ajansın faydaları konusunda hiçbir tartışma yok. Adı fon olmuş, ajans olmuş fark etmez, bizim için önemli olan sürdüreceği faaliyetlerdir."

    Eresin, ayrıca turizm payının takvim yılı başlangıcında yani 1 Ocak itibarıyla alınması gerektiğini belirttiklerini aktararak, işletmelerin yıl için tüm pazarlama, bütçe ve mali yapılarını takvim yılını esas alarak oluşturduğunu, uygulamanın 1 Ekim’de başlayacak olmasının özellikle şehir otellerinde önemli oranda sorun yaratacağını söyledi.

    'TAHSİL EDİLMEMİŞ BİR PARANIN ÖDEMESİNİ YAPMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ'

    Eresin, ajansın gelirlerinin en az yüzde 85'inin ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde, kalan kısmının ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacağını anımsatarak, bunu pozitif olarak karşıladıklarını söyledi. 

    Sayıştay
    © Fotoğraf: Twitter
    Turizm Fonu'na Sayıştay denetimi getirildi
    Eresin, turizm payının cirodan alınmasının dışında konaklama sektörünün talep ettiği birçok konuda orta yolun bulunduğunu belirterek, "Ajans için katkı payını aylık beyannamelerle tahsil edecekler. Ama konaklama tesisleri acente, şirket vesaire gibi işlerde hiçbir zaman fatura kestiğinde tahsilat yapamıyor, tahsilatlar minimum 30 gün sürüyor, hatta 60-90 güne varabiliyor. Dolayısıyla tahsil edilmemiş bir paranın ödemesini yapmak durumunda kalacağız. Şu anda sezon ortasındayız ama muhtemelen bir dönem sonra konaklama fiyatlarımızın üzerine bir kısmını eklemek durumundayız" diye konuştu. 

    Bu uygulamanın kayıt dışılığı artıracağı iddiaları üzerine Eresin, turizm işletme belgesi olan konaklama tesislerinde kayıt dışılığın söz konusu olmayacağını dile getirdi.

    'YATIRIM YAPILACAK YER STK'LARIN ORTAKLAŞA KARARIYLA TESPİT EDİLMELİ'

    Muğla, tatil
    © AA /
    Turizmde yeni düzenleme: Taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmamasına ceza
    11. Kalkınma Planı'nda turizm ile ilgili kısımları da değerlendiren Eresin, yatırımların teşvik edilmesine inandıklarını belirterek, "Bütün dünyada örnekleri olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle yani TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB ile oturulup bu ajansın içinde yatırım yapılması gereken bölgeler, şehirler, belki de ilçelerin tespiti şart. Aksi takdirde ihtiyaç olmayan bölgelerde yatırımlar yapılıyor ve teşvik veriliyor. Kalkınma Planı çerçevesinde yapılacağı düşünülen toplam 300 bin yatak kapasiteli otellerin kimler tarafından ne şekilde ve nerelere yapılacağı konusunda sektör olarak herhangi bir bilgi veya detaya sahip değiliz" dedi.

    Eresin, "İstanbul'da, Antalya'da öyle bölgeler var ki hiç konaklama tesisine ihtiyaç yok" diyerek, ortaklaşa karar verildikten sonra teşviklerin açıklanması konusunda ricacı olduklarını söyledi. 

    Kongre, kruvaziyer, sağlık, gastronomi konuları üzerine çalıştıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da bu konularda hassasiyet olduğunu vurgulayan Eresin, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda ilgili kurumların daha sıkı çalışılması gerektiğini söyledi.

    İlgili konular:

    Tatilsepeti.com Müdürü Küçükyılmaz: Tatile çıkacak yerli turist sayısında yüzde 15 düşüş bekleniyor
    Turistler otelden çıkmayınca esnaf kepenk kapatıp otellerin önünde göbek attı, halay çekti
    'Antalya Havalimanı’na gelen Rus turistlerin sayısı bu yıl yüzde 20 arttı'
    Etiketler:
    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), TÜRSAB, 11. Kalkınma Planı, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Müberra Eresin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Parçalı Ay tutulması İstanbul'da böyle gözlendi
    Karikatür
    NASA Genel Müdürü Bridenstine, Ay programını neden askıya aldıklarını açıkladı
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet