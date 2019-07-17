Türkiye'deki otellerden, yükselen fiyatlardan yakınan Rus turistlere indirim

Yaz döneminde fiyatların hızla yükselmesinin ardından, Türkiye’de bulunan bazı oteller müşteri kaybetti. Ancak Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’deki otellerin temmuz ve ağustos aylarında Rus turistleri çekmek adına yüzde 10 ilâ 15 arasında indirim uygulayacağını açıkladı.

ATOR tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de indirim teklifleri, ilk olarak yüksek fiyatlardan ötürü beklediği talep yoğunluğuna erişemeyen otellerce yapıldı. ATOR yetkilileri konu hakkında, “Yılın ikinci yarısında Antalya kıyılarındaki tatil beldelerinin pek çoğu maksimum kapasitelerine ulaşamadı. 2019 yılında sezon ortasında dahi pek çok otelin doluluk oranı yüzde 70 ila 90 arasında sınırlı kaldı. Oldukça kârlı geçen 2018 sezonunun ardından, pek çok otel fiyatları aniden yükseltti. Şimdi ise son dakika rezervasyonlara güvenip fiyatları düşürerek, durumu tersine çevirmeye çalışıyorlar” açıklamalarını yaptı.

Aynı zamanda yetkililere göre Avrupalı turistlere hitap eden oteller çok daha az sorunla karşı karşıya kalıyor. Zira Avrupalı turistler son dakikada yaptıkları rezervasyonlarla da boş otel odalarını doldurabiliyorlar. Ancak Ruslar için durum böyle değil, zira yalnızca fiyatlar düşerse otel rezervasyonu yapma eğilimi gösteriyorlar.

ATOR yetkilileri temmuz ve ağustos ayına yönelik taleplerin azaltması nedeniyle, Türkiye’deki neredeyse tüm otellerin özel teklifler sunduğunu, doluluk oranından bağımsız olarak belirli tarih aralıklarında otellerin yüzde 10 ila 15 indirim sunduklarını açıkladı.

Tüm fiyat yükselişlerine rağmen Türkiye, 2019 yaz sezonu için yaklaşık yüzde 44’lük bir oranla Rusların ilk tercihi oldu. Ancak temmuz ve ağustos aylarında artan fiyatlardan ötürü, taleplerde düşüş yaşanabiliyor. Bu sebeple Türkiye’de uygun fiyata tatil yapmak isteyenler için altın dönem, fiyatların nispeten düşük olduğu mayıs ve haziran ayları.

Yapılan piyasa araştırmalarına göre mevcut durumda Ruslar, Antalya’da geçirecekleri 10 gün 9 gecelik bir tatil için kişi başı yaklaşık 400 ila 455 Euro’yu (yaklaşık olan 2500 ila 3000 Türk lirası) gözden çıkarabiliyor. Ancak 5 yıldızlı otellerin de mayıs ve haziran aylarında yoğun olması durumunda, yılın diğer yarısında turistlerin tercihi 4 yıldızlı otellere yöneliyor.

ATOR yetkililerine göre Türkiye eylül ve ekim aylarında turistlere yeterince uygun fiyatlar sunabilirse sezon ortasındaki yoğunluğunu yeniden tutturabilir. Zira tur satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 10 ilâ 15 oranında artış gösterdi.

Türkiye, 2019 yılının sonuna gelindiğinde 6 milyondan fazla Rus turisti otellerinde ağırlamış olmayı umuyor. Geçtiğimiz beş ayda Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.5 artarak 1.7 milyona ulaştı.