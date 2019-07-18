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15:27 18 Temmuz 2019
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    Kredi kartı- POS cihazı

    Kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar liraya ulaştı

    © AA /
    Ekonomi
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    Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Canko, kartlı ödemelerde ilk yarı sonuçlarına ilişkin, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısının 67.9 milyona ve banka kartı adedinin 156 milyona ulaştığını belirtti.

    Kredi kartı
    © AA /
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    Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve banka kartı sayısında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 14 düzeyinde artışların görüldüğünü ifade eden Canko, toplam kart sayısının da aynı dönemde yüzde 11.3'lük artışla 201.2 milyondan 223.9 milyon adede çıktığını dile getirdi.

    Canko, günümüzde vergiden bireysel emeklilik ödemesine, e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapılabilir duruma gelindiğini anlattı.

    Bunun sonucunda para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve nakit taşımaya gerek kalmadan günlük hayatı kolaylaştıran kartlarla ödemelerin daha da yaygınlaştığını kaydeden Canko, ilk altı ayda kartlarla toplam 455 milyar TL tutarında ödeme yapıldığını belirtti.

    Canko, geçen yılın aynı dönemine göre kartlı ödeme tutarının yüzde 20 arttığını ifade etti. Aynı dönemde banka kartlarıyla 60 milyar TL'lik ve kredi kartlarıyla 395 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirildiğini bildiren Canko, banka kartları ve kredi kartları ödeme 2018'in haziran dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 18 artış yaşandığını söyledi.

    Canko, 2018'in ilk yarısında toplam kartlı ödemelerin 380 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini hatırlattı.

    'KARTLI ÖDEMELER EN FAZLA HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE ARTTI'

    Kredi kartı- POS cihazı
    © AA /
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    Canko, kartlı ödemelerin sektör bazında dağılımı incelendiğinde ilk altı ayda, geçen yılın aynı dönemine gören en fazla artışın havayolları alanında yaşandığını belirtti.

    Bu yıl gelen yabancı turist sayısındaki artışın da etkisiyle 2019'un ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre hava yollarında yüzde 48'lik artış olduğunu ifade eden Canko, konaklama alanında yüzde 41'lik, yemek alanında yüzde 35'lik, kuyumculuk alanında yüzde 34'lük ve seyahat acentelerinde yüzde 32'lik artış görüldü.

    Canko, kartlara yemek sektöründe altı ayda 22.5 milyar TL'lik, hava yollarında 13.5 milyar TL'lik, konaklamada 9.5 milyar TL'lik ve kuyumculukta 8.5 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.

    'HER 5 TL'LİK KARTLI ÖDEMENİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN'

    BKM Genel Müdürü Canko, internetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün yaygınlaşması ve artan dijital dönüşümle birlikte internetten ödemelerin yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

    Kredi kartı
    © AA /
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    İlk altı ayda toplam 86 milyar TL internetten kartlı ödeme yapıldığını söyleyen Canko, "Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde yüzde 41'lik artış gerçekleşti. Bu büyüme hızının devam edeceği baz alındığında, 2019 yılı sonunda toplam internetten kartlı ödemelerin 200 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor" dedi.

    Canko, geçen yılın aynı döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 16'sını oluşturan internetten kartlı ödemelerin payının haziran sonu itibarıyla yüzde 18'in üzerine çıktığını ifade etti.

    Geçen yılın ocak-haziran döneminde internetten kartlı ödemelerin 61 milyar TL olduğunu anımsatan Canko, her 5 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten yapıldığını dile getirdi.

    'YABANCI KARTLARLA YAPILAN ÖDEME TUTARI 2 KATINA ÇIKTI'

    Canko, yılın ilk yarısında yabancı kartlarla yurt içinde toplam 31.6 milyar TL tutarında ödeme yapıldığını söyledi.

    Buna göre önceki yılın aynı döneminde 15.8 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 100 büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artışın gerçekleştiğini ifade etti.

    Canko, işlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 573 TL'den 741 TL'ye çıktığını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    e-ticaret, Turist, internet, Türkiye, Kredi kartı, Bankalararası Kart Merkezi, Soner Canko
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