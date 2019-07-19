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11:20 19 Temmuz 2019
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    Türkiye'nin UYP açığı 323 milyar dolar

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan ve 2018 yıl sonunda eksi 367.9 milyar dolar olan net UYP, mayıs sonunda eksi 323.1 milyar dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

    Türk lirası banknotları
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Bütçe 78.6 milyar TL açık verdi
    Buna göre, mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 4.4 artışla 239.1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5.8 azalışla 562.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan ve 2018 yıl sonunda eksi 367.9 milyar dolar olan net UYP, mayıs sonunda eksi 323.1 milyar dolar oldu.

    Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.8 artışla 95.6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6.7 artışla 94.7 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.6 artışla 49.4 milyar dolara çıktı.

    Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 17.8 azalışla 117.9 milyar dolara indi.

    PORTFÖY YATIRIMLARI 134.6 MİLYAR DOLAR

    © AA /
    Kısa vadeli dış borç 120.4 milyar dolar oldu
    Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.1 azalışla 134.6 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 11.2 azalışla 26.4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,7 azalışla 12,8 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5.3 artışla 50.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

    Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.1 azalarak 309.7 milyar dolar geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.3 artarak 32.5 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 5.3 azalarak 13.3 milyar dolar oldu.

    Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.6 azalarak 76.1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.3 azalarak 102.8 milyar dolara indi.

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    Etiketler:
    Dolar, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), Ekonomi, Türkiye
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