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15:52 19 Temmuz 2019
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    Merkez Bankası

    Merkez Bankası anketi: Yıl sonu TÜFE 15.01'e, dolar 6.14'e geriledi

    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Ekonomi
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    Merkez Bankası'nın temmuz ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e, yıl sonu dolar beklentisi de 6.30'dan 6.14'e geriledi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği '2019 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı. 

    © AA /
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    Bir önceki anket döneminde yüzde 0.94 olan temmuz ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1.25'e yükseldi. Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.91 ve yüzde 0.85 oldu. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.35 olarak gerçekleşti.

    Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15.85'ten temmuzda yüzde 15.01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 14.88'den yüzde 13.90'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11.46'dan yüzde 11'e indi.

    CARİ AÇIK BEKLENTİSİ DE DÜŞTÜ

    Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6.3015'ten 6.1448'e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre gerileyerek 6.6361'den 6.4664'e geriledi. 

    © AA /
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    Bir önceki anket döneminde 10.6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 7.6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 19.2 milyar dolardan 17.4 milyar dolara düştü. 

    GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 0.04'ten yüzde eksi 0,02'ye geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2.7'den yüzde 2.6'ya düştü.

    Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'ten yüzde 21.85'e, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 24.25'ten yüzde 21.58'e indi.

    TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 21.43 ve yüzde 16.66 olarak kayıtlara geçti.

    Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 20.35 ve 12 ay sonrası için yüzde 16.21 oldu.

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    Etiketler:
    DİBS, Borsa, BIST-100, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Türkiye, Cari açık, Dolar, TÜFE, Merkez Bankası
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