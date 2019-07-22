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09:35 22 Temmuz 2019
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    Pekcan, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesini anlattı

    © Fotoğraf: Twitter
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı. Söz konusu görüşmede F-35 krizinin gündeme geldiğini belirten Pekcan, “Bakana dedim ki, ‘Sayın bakanım biz ticaret bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. ’ O da sağ olsun, çok tecrübeli, bilgili birisi. ‘Doğru’ dedi" ifadesini kullandı.

    Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

    S-400 alımı ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerden sonra ABD ve AB'den gelen yaptırım sinyallerinin dış ticarette sıkıntı yaratıp yaratmayacağı sorusu üzerine Pekcan, ABD'de yaptıkları temasları hatırlattı.

    Ruhsar Pekcan
    © AA / Cem Genco
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    Pekcan şöyle konuştu:

    'BREXIT'TEN ETKİLENİR'

    “Biz Washington’dayken Ross’la (ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross) ortak gündemimiz vardı. İlk maddesi S-400, F-35’ti. Bakana dedim ki, ‘Sayın bakanım biz ticaret bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. Nasıl 75 milyar dolara çıkarırız, onu da ilgilileri konuşsun.’ O da sağolsun, çok tecrübeli, bilgili birisi. ‘Doğru’ dedi. Biz o gün bugündür nasıl 75 milyar dolara çıkarırız diye ortak çalışma yapıyoruz. Çalışma grupları kurduk. Amerikalılar, bizim bakanlık mensupları ve Türk-Amerikan şirketleri de var çalışma grubunun içinde. Ortak stratejiler üretiyoruz. 4 defa toplandılar, yakında 5. toplantıyı yapacaklar. Pazara girişlerle ilgili, bizim firmalarımızın oradaki dağıtım ağlarına ulaşabilmeleriyle ilgili. Onların da bizden talepleri oldu. Biz de onları değerlendirdik. Biz işimizi yapıyoruz Ticaret Bakanlığı olarak karşılıklı. Avrupa’yla da zaten ticaretimiz devam ediyor. O, ayrı bir boyut.”

    F-35
    © AFP 2019 /
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    İngiltere’nin AB’den ayrılmasına yönelik Brexit sürecinin de Türkiye için önemli olduğuna dikkat çeken Pekcan, “Brexit, sürecinin anlaşmasız olması halinde de en çok etkilenecek ülkelerden birisi Türkiye. Geçtiğimiz ay İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ziyaret etti. Onunla da ortak stratejiler ürettik” dedi.

    'KOOPERATİFLERİN PROFESYONELCE YÖNETİLİP, DESTEKLENEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN ALTYAPI HAZIRLIYORUZ'

    Kooperatiflerle ilgili bir çalışma yapıldığını anlatan Pekcan, “Kooperatiflerin profesyonelce yönetilip, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için altyapı hazırlıyoruz. Bütün uluslararası uygulamaları tek tek masaya yatırdık. Avrupa Birliği’nde nasıl bir çalışma var, batı ülkelerinde nasıl çalışıyor. Hepsinden örnekler alarak en iyisini en iyi modeli kurmaya çalıştık” dedi.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    'GÜVEN DAMGASINDA 230 BAŞVURU VAR, 2 TANESİ SON AŞAMAYA GELDİ'

    İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişte asgari şartları taşıyan E-Ticaret sitelerini sınıflandırmak için kullanılan güven damgası konusunda son durumu değerlendiren Pekcan, “Tanındıkça daha çok kullanılacaktır. Kullanılmaya başladı ama biraz daha duyurusunu yapmamız lazım. Güven damgasında 230 başvuru var, 2 tanesi son aşamaya geldi” diye konuştu.

    Etiketler:
    Yaptırım, S-400, F-35, ticaret, Türkiye, AB, ABD, Wilbur Ross, Ruhsar Pekcan
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