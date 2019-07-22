Dolar/TL kritik haftaya artışla başladı

Geçen haftayı yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla 5.65 civarında tamamlayan Dolar/TL, yeni haftaya 5.67 seviyelerinde başladı. Sepet kur yüzde 0.3 artışla 6.02'de, euro 6.36'da seyrediyor.
Kur geçen hafta 5.70'in üzerini test etmiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım olmayacağını açıklamasıyla 5.61'e kadar gerilemişti.
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Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bu hafta kurun hareketi açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı belirleyici olacak.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla yerine gelen Murat Uysal verdiği bir mülakatta para politikasında hareket için manevra alanı oluştuğuna işaret etmişti.
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