Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü: Anlaştığımız fon, Türkiye’deki bir şirkete 5 yıl vadeli olarak borç verecek

Dünyada şirketler arasında sıkça kullanılan özel borç fonları Türkiye’ye de giriyor. Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, “Günümüz piyasa koşullarında fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi Türk şirketleri için büyük önem taşıyor. Biz de Londra ofisimiz ile hem Türk şirketlerinin ihraç edeceği borçlanma araçlarının plasmanına katkıda bulunacağız, hem de bu şirketleri banka dışı yeni kreditörlerle bir araya getireceğiz” dedi.

‘Türkiye’nin en iyi yatırım bankası’ seçildikleri Euromoney ödül töreninden sonra Hürriyet'ten Şebnem Turhan'a konuşan Ünlü, bu anlamda Londra’daki en önemli iş kollarından birinin ‘özel borç fonları’ olduğu bilgisini vererek, konuya yönelik şunları söyledi

TEK TEK GÖRÜŞÜYORUZ

“2008 krizinden sonra dünyadaki regülatörlerin, riski yüksek ülkelere ve şirketlere kredi verme kabiliyetini kısıtladığını gördük. Yatırımcılar da buna tepki verdiler. Dünyanın en büyük bankaların bu birimlerindeki ekipleri işten ayrılarak fonlar kurdular. İşte bu fonlar milyarca dolar büyüklüğe ulaştı ve kredi verir hala geldiler. Bu yapılar Türkiye’nin çok kullanmadığı yöntemler. Bunlara ‘Özel Borç Fonları’ deniyor. Özellikle New York ve Londra’da mukimler. Söz konusu fonlar gelişmekte olan ülkelere henüz para vermediler daha çok ABD ve Avrupa’ya kredi açtılar. Risk profili aşağıda olan İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki şirketlere kredi verildi. Ünlü&CO olarak bu fonları Türkiye’ye kredi vermeye ikna etmeye çalışıyoruz. Hisse senedindeki plasman gücümüzü kurduğumuz network sayesinde sağlamıştık. Borçlanma tarafında da aynı yöntemi kullanmak istiyoruz. Tek tek bu fonlarla konuşuyoruz. Böylece ilk işimizi imzaladık. 2 ay içerisinde bu projenin ilk meyvesini göreceğiz. Anlaştığımız fon, Türkiye’deki bir şirkete 5 yıl vadeli olarak borç verecek. Bu 150 milyon Euro’luk bir büyüklük.”

Söz konusu fonların uzun vadeli olarak döviz geliri olan şirketlere kredi verdiğini belirten Ünlü, ihracat geliri olan, “Bu fonlar çoğunlukla bir şirkete girdikleri zaman; bütün kredileri konsolide ederek iş planına göre, teminatlarını da kendileri kontrol ederek kredi vermek istiyorlar” dedi. Ünlü, bu borç fonlarının Türkiye’ye gelmesi ile ülkeye yeni bir kredi alanı açmış olacaklarını da sözlerine ekledi. Mahmut Ünlü, halka arzlar, blok satışlarla ilgili de bilgi verdi.

'SON ÇEYREK CANLANIR'

Mahmut Ünlü, iki tane işlem gerçekleştirdiklerini ve şu anda üzerinde çalıştıkları ve ortalama değerleri 200-600 milyon dolar arasında 6-7 adet birleşme satın alma projesi olduğunu belirterek “Yıl sonuna kadar 3-4 tane daha işlem bitirmeyi hedefliyoruz. Yıl sonunda toplam 1.2-2 milyar dolar arasında bir işlem yapmış oluruz. Bu sene halka arz, ikincil halka arz, blok satışlarda son çeyreğe kadar bir hareketlenme beklemiyoruz. Halka arz yetişmez ama ikincil halka arz ve blok satışlar yapılabilir. Borç tarafında bir takım tahvil ihraçlarının üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

'VDMK’LARA YOĞUNLAŞTIK'

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihracı üzerinde yoğunlaştıklarını kaydeden Ünlü, şöyle devam etti:

“Tarım alacaklarına dayalı VDMK yaptık ve çok ilgi gördü. Bunu diğer sektörlere de uygulayabiliriz. Bu alanın gelişeceğini düşünüyoruz, bu tarz ihraçlarda artış olacaktır. Şuanda üzerinde çalıştığımız işler var. Bu sene için 100-150 milyon liralık bir ihraç daha yapabiliriz. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde milyar seviyesinde ihraç yapılacak. Bir piyasa haline gelecektir. VDMK sermaye piyasasına borç vermeyi ikna edebilecek bir ürün.”