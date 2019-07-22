Kayıt
11:05 22 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü: Anlaştığımız fon, Türkiye’deki bir şirkete 5 yıl vadeli olarak borç verecek

    © İHA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Bankaların alternatifi özel borç fonları dünyada oldukça popüler. Türkiye’de ise ilk işlem için düğmeye basıldı. Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, Londra’daki özel borç fonlarını Türk şirketlerine kredi vermeye ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu anlamda ilk işimizi imzaladık. 2 ay içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

    Dünyada şirketler arasında sıkça kullanılan özel borç fonları Türkiye’ye de giriyor. Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, “Günümüz piyasa koşullarında fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi Türk şirketleri için büyük önem taşıyor. Biz de Londra ofisimiz ile hem Türk şirketlerinin ihraç edeceği borçlanma araçlarının plasmanına katkıda bulunacağız, hem de bu şirketleri banka dışı yeni kreditörlerle bir araya getireceğiz” dedi.

    © AFP 2019 / Yasin AKGUL
    Şirket borçları '2. İstanbul Yaklaşımı'yla yeniden yapılandırılacak
    ‘Türkiye’nin en iyi yatırım bankası’ seçildikleri Euromoney ödül töreninden sonra Hürriyet'ten Şebnem Turhan'a konuşan Ünlü, bu anlamda Londra’daki en önemli iş kollarından birinin ‘özel borç fonları’ olduğu bilgisini vererek, konuya yönelik şunları söyledi:

    TEK TEK GÖRÜŞÜYORUZ

    “2008 krizinden sonra dünyadaki regülatörlerin, riski yüksek ülkelere ve şirketlere kredi verme kabiliyetini kısıtladığını gördük. Yatırımcılar da buna tepki verdiler. Dünyanın en büyük bankaların bu birimlerindeki ekipleri işten ayrılarak fonlar kurdular. İşte bu fonlar milyarca dolar büyüklüğe ulaştı ve kredi verir hala geldiler. Bu yapılar Türkiye’nin çok kullanmadığı yöntemler. Bunlara ‘Özel Borç Fonları’ deniyor. Özellikle New York ve Londra’da mukimler. Söz konusu fonlar gelişmekte olan ülkelere henüz para vermediler daha çok ABD ve Avrupa’ya kredi açtılar. Risk profili aşağıda olan İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki şirketlere kredi verildi. Ünlü&CO olarak bu fonları Türkiye’ye kredi vermeye ikna etmeye çalışıyoruz. Hisse senedindeki plasman gücümüzü kurduğumuz network sayesinde sağlamıştık. Borçlanma tarafında da aynı yöntemi kullanmak istiyoruz. Tek tek bu fonlarla konuşuyoruz. Böylece ilk işimizi imzaladık. 2 ay içerisinde bu projenin ilk meyvesini göreceğiz. Anlaştığımız fon, Türkiye’deki bir şirkete 5 yıl vadeli olarak borç verecek. Bu 150 milyon Euro’luk bir büyüklük.”

    © AA /
    Kısa vadeli dış borç 120.4 milyar dolar oldu
    Söz konusu fonların uzun vadeli olarak döviz geliri olan şirketlere kredi verdiğini belirten Ünlü, ihracat geliri olan, “Bu fonlar çoğunlukla bir şirkete girdikleri zaman; bütün kredileri konsolide ederek iş planına göre, teminatlarını da kendileri kontrol ederek kredi vermek istiyorlar” dedi. Ünlü, bu borç fonlarının Türkiye’ye gelmesi ile ülkeye yeni bir kredi alanı açmış olacaklarını da sözlerine ekledi. Mahmut Ünlü, halka arzlar, blok satışlarla ilgili de bilgi verdi.

    'SON ÇEYREK CANLANIR'

    Mahmut Ünlü, iki tane işlem gerçekleştirdiklerini ve şu anda üzerinde çalıştıkları ve ortalama değerleri 200-600 milyon dolar arasında 6-7 adet birleşme satın alma projesi olduğunu belirterek “Yıl sonuna kadar 3-4 tane daha işlem bitirmeyi hedefliyoruz. Yıl sonunda toplam 1.2-2 milyar dolar arasında bir işlem yapmış oluruz. Bu sene halka arz, ikincil halka arz, blok satışlarda son çeyreğe kadar bir hareketlenme beklemiyoruz. Halka arz yetişmez ama ikincil halka arz ve blok satışlar yapılabilir. Borç tarafında bir takım tahvil ihraçlarının üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

    'VDMK’LARA YOĞUNLAŞTIK'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
    © AA /
    CHP'li Erdoğdu: Borç yapılandırma fonu kurulmalı
    Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihracı üzerinde yoğunlaştıklarını kaydeden Ünlü, şöyle devam etti:

    “Tarım alacaklarına dayalı VDMK yaptık ve çok ilgi gördü. Bunu diğer sektörlere de uygulayabiliriz. Bu alanın gelişeceğini düşünüyoruz, bu tarz ihraçlarda artış olacaktır. Şuanda üzerinde çalıştığımız işler var. Bu sene için 100-150 milyon liralık bir ihraç daha yapabiliriz. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde milyar seviyesinde ihraç yapılacak. Bir piyasa haline gelecektir. VDMK sermaye piyasasına borç vermeyi ikna edebilecek bir ürün.”

    Etiketler:
    kısa vadeli borçlanma, Türkiye, Mahmut Ünlü, Ünlü&Co, Fon, Kredi, Borç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St.Petersburg'daki askeri geçit töreni provasında yer alan 12700 Projesi kapsamında üretilen 'Aleksander Obukhov' mayın tarama gemisi.
    St. Petersburg’da Rusya Deniz Kuvvetleri Günü hazırlıkları
    Karikatür
    'ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet