ASO Başkanı Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı: Tatil değil, üretim zamanı

Turizmcilerin tatil taleplerini değerlendiren Özdebir, yaklaşan Kurban Bayramı'nın turizmin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini belirtti.
"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Üretmeden tüketen milletler, önce haysiyetlerini, sonra da hürriyetlerini kaybedeceklerdir’" diyen Özdebir, şöyle devam etti:
"Ülke olarak önemli hedeflerimizi var. Bu hedeflerimize daha çok tatil yaparak değil, daha çok çalışarak, daha çok üreterek ulaşabiliriz. Türkiye ekonomisi üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koyması ile sağlıklı bir büyüme modeline kavuşacaktır. Bunu için de daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Üretmeyen bir ülke de sağlıklı bir büyümeye ulaşamaz."
Özdebir : Tatil Değil, Üretim Zamanı @NOzdebir, kurban bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı. Özdebir, “Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bizim şu an daha fazla tatile değil, daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var” dedi. https://t.co/6k2ag2j6kq pic.twitter.com/BnYmOa2gz7— Ankara Sanayi Odası (@ASOResmiAdres) 22 июля 2019 г.
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