Kayıt
12:38 22 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Otel ve alışveriş merkezi yapılmak üzere Arap yatırımcıya satılan Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Şehit Üstteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı

    'Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı'

    DHA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    103

    Türkiye'de yabancılara konut satışı yapılan iller arasında yer alan Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı.

    Ordu Arap turist
    © Fotoğraf : DHA
    Arap turistler Ordu'dan ev alıyor
    Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un, Ocak-Haziran 2019 konut satış istatistiklerine göre Türkiye'de 7. sırada yer aldığını söyledi.

    Hacısalihoğlu, 2019'un ilk 6 ayında İstanbul'da 8 bin 903, Antalya'da 4 bin 93, Ankara'da bin 111, Bursa'da bin, Yalova'da 811, Sakarya'da 592, Trabzon'da 425, Mersin'de 410, Muğla'da 391, Aydın'da ise 355 konutun yabancılara satıldığını anımsattı.

    Geçen yılın aynı döneminde Trabzon'da yabancılara 540 konut satıldığını belirten Hacısalihoğlu, "2018 yılının Haziran ayında bir aylık dönemde Trabzon'da yabancılara 43 konut satılırken, bu rakam 2019 yılının Haziran ayında 111'e yükseldi" dedi.

    ‘ÇOK GÜZEL KONUT PROJELERİ ÜRETİLDİ’

    Arap turist
    © REUTERS /
    Avrupalılar Türkiye'yi terk etti, Ortadoğulular yerleşti
    Hacısalihoğlu, haziran ayından itibaren Trabzon'a Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden charter seferleri başlatıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Katar gibi ülkelerden günde ortalama 15 sefer yapılmaktadır. Bilindiği gibi uzun süreli olarak Trabzon'a gelen Arap turistler, konut satın alarak bölgede kalma sürelerini uzatmaktadır. Haziran ayında başlayan yoğunluk, şehirdeki ticareti de etkilemektedir. Özellikle gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik ve yapılan blok satışlar, bu aydaki rakamları artırmaktadır."

    Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısının 4 bini aştığını dile getiren Hacısalihoğlu, kentte bu talebe karşılık olarak çok güzel konut projeleri üretildiğinin altını çizdi.

    Başkan Hacısalihoğlu, "Özellikle son yıllarda yapılan konutlar kalite, çevresel düzenleme ve sağladığı olanaklar bakımından üst standardı yakaladı. Bu potansiyel de yabancıları konut alımı konusunda isteklendiriyor" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Araplar Ordu’da mülkiyet yarışına girdi
    Araplar, gayrimenkul için Samsun'u tercih ediyor
    Etiketler:
    Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Körfez, Aydın, Muğla, Mersin, Sakarya, Yalova, Bursa, Ankara, Antalya, İstanbul, Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon, Konut, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St.Petersburg'daki askeri geçit töreni provasında yer alan 12700 Projesi kapsamında üretilen 'Aleksander Obukhov' mayın tarama gemisi.
    St. Petersburg’da Rusya Deniz Kuvvetleri Günü hazırlıkları
    Karikatür
    'ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet