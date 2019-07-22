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14:10 22 Temmuz 2019
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    Kredi kartı

    Bankalar EFT, bakiye sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine yüzde 50'ye varan zam yaptı

    © AA /
    Ekonomi
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    Kârı düşen bankalar yeni gelir kalemleri yaratmak için birçok bankacılık işlemine yüzde 50'ye varan zam yaptı.

    FITCH
    © AFP 2019 / MIGUEL MEDINA
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    Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 32 artışla yaklaşık 37 milyar TL hizmet geliri elde eden bankalar, havale, EFT, bakiye sorgulama, fatura ödeme gibi işlemler için ücret ve komisyonlara 2019 başında itibaren fahiş zamlar yaptı. Birçok banka sene içinde de ücret ve komisyon ücretlerinde ayarlamalara gitti. 

    YÜZDE 59 ARTIŞ

    Geçen yılın ilk 5 ayı itibarıyla bankaların kredilerden aldığı ücret ve komisyonlar 4 milyar 68 milyon TL iken, 2019’un aynı döneminde bu oran yüzde 59 artışla 6 milyar 474 milyon liraya yükseldi.

    Bankaların nakdi kredilerden aldığı ücret ve komisyonlar ise yılın bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla 3 milyar 83 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde bankacılık hizmet gelirleri de yüzde 45 artışla 13 milyar 407 milyon liradan 19 milyar 451 milyon liraya fırladı. 

    Para - TL
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
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    HAVALE 12 LİRA 

    Bankaların çoğu, yaklaşık 20 farklı bankacılık işleminden EFT, bakiye sorgulama, fatura ödeme için ücret ve komisyonlara geçen yıla göre yüzde 50’ye varan oranlarda zam yaptı. Şubeden EFT ücreti 55 lira iken bu yıl bu rakam 70 liraya, ATM’den havale ise 8 liradan 12 liraya kadar çıktı. 

    Her bankadan işlem ücretleri farklı olsa da hepsinin yaptığı kesintiler cep yakıyor. Banka şubesinden yapılan hesaptan EFT ücreti 40 liradan başlarken azami tutar 750 liraya kadar çıkıyor. Banka şubesinden hesaptan hesaba yapılan TL havalesinde banka müşteriden 44 lira keserken, aynı şubenin ATM’sinden yine aynı şubedeki bir hesaba havalenin ücreti ise 12 liradan başlıyor. Ki bu hizmet yılbaşına kadar bir çok bankada ücretsiz yapılıyordu. ATM’den EFT yapmanın ücreti ise 16 TL’den başlıyor.

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    ATM’den kartsız para yatırmanın ücreti ise 15 liradan başlıyor. Bazı bankalarda kredi kartının kaybolması ya da çalınması durumunda yenileme durumunda 40 TL para alınıyor.

    Kredi kartı aidatı yine her bankaya ve kartın cinsine ek kart olup olmamasına bağlı olarak değişiyor. Bazı bankalardan alınan kredi kartı aidatı 60 ile 250 TL arasında değişebiliyor. Yıllık ek kart ücreti 60 TL’yi aşıyor. Fatura ve diğer ödemelerde ise bankalar fatura başına 2 TL civarında kesinti yapabiliyor. Diğer banka ATM’lerinden nakit çekme ücreti 9 liradan başlıyor.

    Banka, ATM, para
    © AA /
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    'NEREDEYSE ŞUBEDEN İÇERİ GİRENDEN PARA ALACAKLAR'

    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’na göre, yurttaş küçük kesintiler var diye itirazda bulunmuyor. Bankalar da bundan güç alarak kesintileri her geçen gün artırıyor. Ağaoğlu, kesinti anında tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti’ne gitmesi gerektiğine işaret etti. Ağaoğlu, “Bankalar neredeyse şubeden içeri gireden bile para alacak. Sinekten yağ çıkarma peşindeler. Gelirleri düşen bankalar her fırsatta ücret kesme peşindeler. Tüketicilerin uyanık olması gerekiyor. Özellikle ortak ATM’lerde para çekerken ya da yatırırken ne kadar ücret yansıtıldığı çoğu zaman ekranda görünmüyor. Bankalar tüketiciden habersiz ücret yansıtmaktan vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Fatura, zam, bakiye, EFT, Banka
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