Türkiye Kamu-Sen zam teklifini sundu

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi için zam talebini sundu.

Kamu-Sen taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam istedi. Sendika ayrıca her iki yıl için de yüzde 3 refah payı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen, görüşmelerde imza yetkisi olmasa da 4688 sayılı kanun aracılığıyla sürece dahil olabiliyor. Memurlar için imza yetkisi Memur-Sen inisiyatifinde bulunuyor.