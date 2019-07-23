Düğün iptal sigortasıyla takılar ve davetliler güvence altına alınıyor

Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre, yaz aylarında yoğunlaşan düğün törenleri sonunda sigortacıların da ilgisini çekmeye başladı. Aileler düğün hazırlıklarına girerken, düğünlerin iptallerine yol açan olaylar yaşanıyor.

İstatistiklere göre planlanan her 10 düğünden ikisi doğal afetlerden kazalara pek çok sebepten ötürü iptal ediliyor.

Bu alanda ilk düğün sigortası ürününü hazırlayan Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, "Chubb’ın, Türkiye’de benzeri olmayan Düğün İptal Sigortası’yla düğün sahiplerini güvence altına aldığını söyledi.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarının, özellikle de bayram tatilleri bu döneme denk gelince en çok düğün yapılan aylar olduğunu söyleyen Buğday, "Haliyle de şimdilerde pek çok gelin ve damat adayı ve tabii aileleri de o büyük gün için harıl harıl hazırlık yapıyor. Ancak bu hazırlık süreçleri, bazen de düğünle zaman istendiği gibi gitmiyor hatta düğünler gerçekleşmiyor. Üstelik iptal edilen düğünlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Düğün.com’un verilerine göre Türkiye genelinde yılda ortalama 550 bin çift nikah masasına oturuyor, fakat planlanan düğünlerin yaklaşık yüzde 20’si de iptal ediliyor" dedi.

'DAMAT VE GELİNİN AYRILMASI RİSK KAPSAMINDA DEĞİL'

Düğünlerin iptallerine ilişkin ilk akla gelen nedinin gelin ve damadın ayrılması olduğunu belirten Buğday, öngörülemeyen pek çok aksiliğin de iptallere neden olduğunu söyledi. Düğün iptal sigortası, damat ve gelinin ayrılmasını risk kapsamına almıyor.

En sık yaşanan neden ise çiftin veya yakınlarının başına ölüm, yaralanma, hastalık gibi talihsizliklerin gelmesi. Buğday iptal nedenlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Düğün tarihinin sonradan belli olan önemli bir başka tarihle çakışması veya bir doğal afetin yaşanması ve düğün mekanıyla ilgili çıkan sorunlar. Yine çiftin zehirlenme nedeniyle hastaneye yatması, düğün konvoyunun trafik kazası geçirmesi, gelin veya damadın ya da yakınlarının askerlik veya meslekle ilgili zorunlu göreve çağırılması ve de evlenecek kişilerin psikolojik sağlıklarının bozulması. Gelin ve damadın düğün mekanına ulaşım sorunu yaşaması, açık hava düğünlerinde kötü hava koşulları, kutlama sırasında havaya ateş açılması sonucu kaza ya da ölümlerin yaşanması, davetliler arasında yaralamalı, ölümlü kavgalar ve takılan takıların kaybolması veya çalınması.”

'EN İYİ ÖNLEM DÜĞÜN İPTAL SİGORTASI YAPTIRMAK'

Düğün iptallerini güvence altına alan sigorta poliçesi sunduklarını söyleyen Buğday, "Alınabilecek en iyi önlem ise düğün iptal sigortası yaptırmak. Chubb’ın Düğün İptal Sigortası, düğün sahiplerini düğün öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunlara, düğünün ertelenmesi veya iptal edilmesi risklerine karşı güvence altına alıyor" dedi.

Düğündeki sorunlar veya iptali nedeniyle yaşanan psikolojik yıkıma bir de yapılan masrafların yanmasının eklendiğini belirten Buğday, bu alanda ciddi bir ihtiyaç ve talep olduğunu gördükleri için Düğün İptal Sigortası’nı pazara sunduklarını söyledi.

Gelinlik, damatlık, düğün pastası, alyanslar, çiçekler, düğün hediyeleri ve davetlilerin hediyelerinin de güvence altına alındığını belirten Buğday, "Düğün.com üzerinden sunduğumuz Düğün İptal Sigortası ile gelin ve damadı bir yıl boyunca, kaza sonucu hayatını kaybetmelerine karşı sigortalıyoruz. Düğünden bir gün önce, düğün günü ve düğünden bir gün sonrasında da 300 davetli sigortalanıyor. Her türlü riske karşı sigortalayarak, bu en mutlu günlerinde de müşterilerimizin yanlarında yer alıyoruz" diye konuştu.