Kayıt
13:03 23 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hindistan düğün

    Düğün iptal sigortasıyla takılar ve davetliler güvence altına alınıyor

    © AFP 2019 / JAY DIRECTO
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yazın yoğunlaşan her 10 düğünden ikisi iptal ediliyor. Piyasaya yeni sürülen düğün sigortasıyla gelinlik, damatlık, takılar güvence altına alınırken 300 davetli de sigortalanıyor.

    Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre, yaz aylarında yoğunlaşan düğün törenleri sonunda sigortacıların da ilgisini çekmeye başladı. Aileler düğün hazırlıklarına girerken, düğünlerin iptallerine yol açan olaylar yaşanıyor.

    © DHA /
    Lahmacuncuda 'Lavaboya gidiyorum' diyerek düğün için alınan altınlarla birlikte kaçtı
    İstatistiklere göre planlanan her 10 düğünden ikisi doğal afetlerden kazalara pek çok sebepten ötürü iptal ediliyor.

    Bu alanda ilk düğün sigortası ürününü hazırlayan Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, "Chubb’ın, Türkiye’de benzeri olmayan Düğün İptal Sigortası’yla düğün sahiplerini güvence altına aldığını söyledi.

    Haziran, temmuz ve ağustos aylarının, özellikle de bayram tatilleri bu döneme denk gelince en çok düğün yapılan aylar olduğunu söyleyen Buğday, "Haliyle de şimdilerde pek çok gelin ve damat adayı ve tabii aileleri de o büyük gün için harıl harıl hazırlık yapıyor. Ancak bu hazırlık süreçleri, bazen de düğünle zaman istendiği gibi gitmiyor hatta düğünler gerçekleşmiyor. Üstelik iptal edilen düğünlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Düğün.com’un verilerine göre Türkiye genelinde yılda ortalama 550 bin çift nikah masasına oturuyor, fakat planlanan düğünlerin yaklaşık yüzde 20’si de iptal ediliyor" dedi.

    'DAMAT VE GELİNİN AYRILMASI RİSK KAPSAMINDA DEĞİL'

    Düğünlerin iptallerine ilişkin ilk akla gelen nedinin gelin ve damadın ayrılması olduğunu belirten Buğday, öngörülemeyen pek çok aksiliğin de iptallere neden olduğunu söyledi. Düğün iptal sigortası, damat ve gelinin ayrılmasını risk kapsamına almıyor.

    Hindistan'da düğün
    © AFP 2019 / SAM PANTHAKY
    Damat yılan dansı yapınca, gelin düğünü iptal etti
    En sık yaşanan neden ise çiftin veya yakınlarının başına ölüm, yaralanma, hastalık gibi talihsizliklerin gelmesi. Buğday iptal nedenlerine ilişkin şöyle konuştu:

    "Düğün tarihinin sonradan belli olan önemli bir başka tarihle çakışması veya bir doğal afetin yaşanması ve düğün mekanıyla ilgili çıkan sorunlar. Yine çiftin zehirlenme nedeniyle hastaneye yatması, düğün konvoyunun trafik kazası geçirmesi, gelin veya damadın ya da yakınlarının askerlik veya meslekle ilgili zorunlu göreve çağırılması ve de evlenecek kişilerin psikolojik sağlıklarının bozulması. Gelin ve damadın düğün mekanına ulaşım sorunu yaşaması, açık hava düğünlerinde kötü hava koşulları, kutlama sırasında havaya ateş açılması sonucu kaza ya da ölümlerin yaşanması, davetliler arasında yaralamalı, ölümlü kavgalar ve takılan takıların kaybolması veya çalınması.”

    'EN İYİ ÖNLEM DÜĞÜN İPTAL SİGORTASI YAPTIRMAK'

    Düğün iptallerini güvence altına alan sigorta poliçesi sunduklarını söyleyen Buğday, "Alınabilecek en iyi önlem ise düğün iptal sigortası yaptırmak. Chubb’ın Düğün İptal Sigortası, düğün sahiplerini düğün öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunlara, düğünün ertelenmesi veya iptal edilmesi risklerine karşı güvence altına alıyor" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © AA / Ali Ballı
    Ersoy: Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor
    Düğündeki sorunlar veya iptali nedeniyle yaşanan psikolojik yıkıma bir de yapılan masrafların yanmasının eklendiğini belirten Buğday, bu alanda ciddi bir ihtiyaç ve talep olduğunu gördükleri için Düğün İptal Sigortası’nı pazara sunduklarını söyledi.

    Gelinlik, damatlık, düğün pastası, alyanslar, çiçekler, düğün hediyeleri ve davetlilerin hediyelerinin de güvence altına alındığını belirten Buğday, "Düğün.com üzerinden sunduğumuz Düğün İptal Sigortası ile gelin ve damadı bir yıl boyunca, kaza sonucu hayatını kaybetmelerine karşı sigortalıyoruz. Düğünden bir gün önce, düğün günü ve düğünden bir gün sonrasında da 300 davetli sigortalanıyor. Her türlü riske karşı sigortalayarak, bu en mutlu günlerinde de müşterilerimizin yanlarında yer alıyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Düğün.com, Sigorta, Takı, Damat, Gelin, Düğün, Emre Buğday, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet