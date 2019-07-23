Çin, 129 şirketle 'Fortune 500' listesinde ABD’yi yenerek zirveye yerleşti

Ciroları bakımından dünyanın en büyük şirketlerini listeyen Fortune 500’ün 2018 listesi yayımlandı. Listede Çin, 129 şirketle ABD’yi ilk kez geride bırakarak zirveye yerleşti.

Fortune’un internet sitesinde yer alan habere göre Çin, bu yıl Global 500 listesinde 13 yeni firma ekleyerek toplamda 129 şirketle listede 121 şirketi bulunan ABD’nin önüne geçti.

Walmart’ın lider olduğu ilk 10 büyük şirket arasında Sinopec Group, China National Petroleum ve State Grid Çin'i temsil ederken ABD’den Walmart’ın dışında sadece Exxon Mobil ilk 10’da yer buldu. Hollanda’dan Royal Dutch Shell, Suudi Arabistan’dan Saudi Aramco, İngiltere’den BP, Almanya’dan Volkswagen ve Japonya'dan da Toyota ilk 10’u oluşturdu.

İLK 10'DA DA LİDER ÇİN

İlk 10’da da liderlik Çin’in oldu ve listenin en hızlı büyüme gösteren ilk 10 şirketinin altısı da yine Çinli şirketlerden oluştu. Bu listede ise Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devleri yer aldı.

Listede, 10 yıl önce sadece 43 Çinli şirket yer alıyordu. Henüz dokuz senelik bir geçmişi olan teknoloji şirketi Xiaomi, listeye 468. sıradan giren en yeni şirket oldu.

Listenin açıklanmasının ardından konuyla ilgili bir makale yayımlayan Fortune, Çinli şirketlerin bu başarısı hızlı büyümeye, ülkenin genişleyen iç pazarına, stratejik yeniden yapılanmalara ve ülkenin makroekonomik koşullara bağlandı. Makalede tüm ülkeler arasında rekabetin her zaman yaşandığı ancak ABD ile Çin’in teknolojiye hakim olmak için direkt bir mücadele içinde olduğu belirtiliyor.

ÇİN'İN KÜRESEL HAKİMİYET HEDEFİ GERİLİME YOL AÇTI

ABD, Çin şirket ve ürünlerine yaptırım uygularken Çin’in yapay zeka kuantum bilgisayarlar, robot ve otonom araç gibi alanlarda küresel hakimiyet hedeflenmesi gerilimin artmasına yol açtığına da vurgu yapılıyor.

Çin, ciroda da rakibini zorluyor Listedeki şirketlerin toplam cirosunun yüzde 28.8’i ABD’li şirketlerden gelirken Çin yüzde 25.6 ile ikinci sırada yer alıyor. Listenin genelinde ciro açısından liderlik hala ABD’nin elinde ancak Fortune analistleri, “500 devin en küçük 50’sinde Çinli şirketlerin yoğunluğu söz konusu. Altta bulunan şirketlerin büyüme hızı, üsttekilerden çok daha fazla ve fark her geçen yıl kapanıyor” değerlendirmesini yaptı.