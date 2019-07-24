Pekcan: Firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor

Dün Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasındaki bölgesel istişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sözlerine “Sabah Şemdinli'de patlama sonucu bir genç evladımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, ailesine de sabırlar diliyorum. Bugün burada hem Hakkari'nin hem de ülkemizin ekonomik sorunları ile ilgili karşılıklı görüşmeler yapacağız. Burada genellikle Bakanlığımızın kısa dönemde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi vereceğim ve sizin sorunlarınızı dinleyeceğim" ifadesiyle başladı.
'BANA BURADA 2 KİLO ÇAY, 3 KİLO ŞEKERDEN BAHSETMEYİN'
Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek olduğunu dile getiren Pekcan, “Bizde bu amaçla Bakanlık olarak teknoloji marka tasarımını destekliyoruz. Kadın ve genç girişimciler konumunda daha fazla yararlanmaları için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Bakanlık olarak şu an çok fazla etkin olamadığımız pazarlarda daha fazla etkin olabilmek için yeni yeni politikalarımızı ve stratejileri oluşturuyoruz. Hakkari'de devlet desteklerinden, ihracat desteklerinden yararlanmış. 2017, 2018 ve 2019 yıllarına baktım yaralanmış bir tek firmamız bile yok. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bana burada 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin. Biz size daha büyük imkan getirdik. Biz bunlarla Hakkari'nin bütün ilçelerinin önünü nasıl açarız, biz buradaki gümrük kapılarını nasıl daha verimli çalıştırabiliriz onu konuşalım. Esendere çok güzel oldu, inşallah şimdi Üzümlü için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Üzümlü de yaklaşık 60 dönüm bunun için tahsis ettik. Projesini yaptırdık, bir tanesinin ihalesi bitti. İnşallah Esendere gibi bir kapıyı da Üzümlü Sınır Kapısı’nda yapacağız” ifadelerini kullandı.
GÜMRÜK MEMURLARI İÇİN LOJMAN
“Devletimizin herkesin faydalanabileceği destekler var” diyen Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
'TİCARET OLMADAN ZENGİNLİK OLMAZ'
Ticaret olmadan zengin olmanın mümkün olmadığını anımsatan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, zengin olma yolunun ticaretten geçtiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, Hakkari’nin çinko rezervi açısından Türkiye’nin en zengin bölgesi olduğunu söyleyerek, “Ülkemizde maalesef bir izobe tesisi bulunmamaktadır. İran’a 200-250 dolara sattığımız madeni 2.5-3 bin dolara tekrar satın almaktayız” dedi.
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