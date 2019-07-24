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13:33 24 Temmuz 2019
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    Yarım asırlık mobilya devi konkordato talep etti

    © Fotoğraf : boldera.com.tr
    Ekonomi
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    'Kalite Kontrol Edilmez, Kalite Üretilir' sloganıyla üretim yapan Kayserili Boldera Mobilya konkordato talep etti. Mahkeme, mali sıkıntı yaşayan şirkete 3 aylık mühlet verdi, komiser ataması yaptı. Yarım asırlık şirketin ürünleri Türkiye genelindeki 300 bayide satılıyor. Şirket 22 ülkeye de ihracat yapıyor.

    Cumhuriyet gazetesinden Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, Türkiye genelinde 300 bayide satışı olan, 22 ülkeye ihracat yapan Boldera Mobilya, Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Mahkeme, tabeli karara bağlamak için 10 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 3 aylık süre vererek şirkete 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti atadı.

    Komiser heyetinde mali müşavir Melih Orçan, hukukçu Gökhan Şahan ve işletmeci Veli Akel bulunuyor. Konkordato talebi ile ilgili karar 30 Eylül 2019'da verilecek.

    Boldera'nın Kayseri'deki fabrikasında temmuz ayında 200 işçinin işlerine son verileceği söylentisi çıkmıştı. Boldera’da yaşanan süreci işçiler, "Kapanırsa 200’ün üzerinde işsiz kalacak. Kapanacağı konuşuluyor. İflas gerçekten mi, yoksa patronun aldatmacası bilemiyoruz. Ama durum kötü" ifadelerini kullanmıştı.

    22 ÜLKEYE İCRAAT YAPIYOR, 300'ÜN ÜZERİNDE BAYİSİ VAR

    Boldera Mobilya'nın internet sitesinde şirket şöyle tanıtılıyor: "1975 yılında kurulan firmamız, o yıllarda satış ve pazarlamasını yaptığı ürünlerin piyasadaki gereksinimini kaybetmesi ve farklı ürünlere talebin artmasından dolayı mobilya sektörüne geçiş kararı almıştır ve firmamız Öztur Mobilya olarak unvan değiştirmiştir. Mobilya sektöründe bir marka ve kalite emsali olmayı ilke edinen firmamız adından sıkça söz ettiren bir marka olabilmeyi başarmıştır. Bu dönem de büyük başarılara imza atıldığı halde üretim yapılmayıp sadece satış ve pazarlama alanında hizmet etmeyi ön plana çıkarmıştır.

    Mobilya
    © AA /
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    1993 yılında üretime geçilme kararı alınmış ve o yıllarda moda olan kanepe oturma gruplarında üretim yapılmasına karar verilmiş ve ilk üretim yeri olarak Osman Kavunca Sanayi sitesin de 400 metre kare bir atölyede üretime başlanmıştır. 1993 yılından 1997 yılına kadar bu atölyede üretime devam edilmiş 400 metrekare olan üretim alanı ilavelerle 900 metre kare ye çıkartılmıştır ve nihayet 1997 yılında Organize Sanayi bölgesindeki ilk firmalardan biri olarak 2.000 metre kare kapalı üretim sahası bu bölgeye taşınmıştır. Sanayileşmenin ve entegre üretimin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getiren firmamız ürün çeşitliliğini sürekli artırmıştır.

    2002 yılına gelindiğinde firmamız ağır yatırım hamleleri yaparak üretim ağını büyüterek kapalı üretim sahasını 20.000 metre kareye çıkartıp yeni makine ve teçhizatlar alarak ve personel istihdamı artırmıştır. Ayrıca Boldera markası tescil ettirilip firmamızın bir yüzünü de ihracata çevrilerek hem iç pazarda hem dış pazarda güçlü bir marka olmak için büyük bir adım daha atılmıştır. Kısa zamanda ürün gamına ev mobilyasının tüm çeşitleri eklenmiş ve bununla birlikte güçlü bir pazarlama ağı kurulmuştur.

    Firmamız ürettiği mamulleri 22 ülkeye ihraç etmekte ve yurt genelinde 2 bölge bayi 1 bölge müdürlüğü ve 300 tali bayilerimiz aracılığıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir. İlkemiz; 'Kalite Kontrol Edilmez, Kalite Üretilir."

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    Etiketler:
    ihracat, İşsizlik, Konkordato, Boldera Mobilya, Kayseri
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