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18:10 24 Temmuz 2019
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    İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli

    © AA / Elif Öztürk
    Ekonomi
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    İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, Türkiye'nin karayolu ve havayolu taşımacılığında elde ettiği başarının deniz ve demiryolu ulaşımında kendini gösteremediğini belirterek, "Demiryolu taşımacılığının gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın özelleştirilme sürecinin bir an önce tamamlanması gerekiyor" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen İSO'nun temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Erdal Bahçıvan, üretime yönelik öncü göstergelerden Türkiye ekonomisinin en kötüyü geride bırakarak toparlanma sürecine girmiş olduğunu teyit eden sinyaller aldıklarını söyledi.

    © AA / Şebnem Coşkun
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    Bahçıvan, yılın ilk altı ayında ihracat artışının yüzde 2.2 ile düşük oranda olmasında, haziranda bayram tatili sebebiyle yaşanan iş günü kaybının etkisinin olduğunu aktararak, "Bu nedenle temmuzda daha güçlü bir artış görebiliriz. Bu vesileyle son dönemlerde alışkanlık haline gelen bayram tatillerinin uzatılması kararlarının gözden geçirilmesini ve reel ekonomi için ciddi bir verimsizlik yaratan bu önceden planlanmamış davranışların artık son bulmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

    Son aylarda küresel ortamın daha destekleyici hale gelmesinin de katkısıyla Türk Lirası'nın kayıplarının önemli bir kısmını geri aldığını dile getiren Bahçıvan, "Bu durum, enflasyonda düşüş trendini harekete geçirmiş durumda. YEP için konulan yüzde 15.9’luk yıl sonu hedefi tutturulabilir. Fiyat katılıklarına karşı yapısal önlemleri hayata geçirmek önemli. Bu vesileyle Merkez Bankamızın yeni başkanı Murat Uysal’a görevinde başarılar diliyorum" dedi.

    Bahçıvan, Türkiye’nin dünyanın en önemli kavşaklarından biri konumunda olduğunu, en fazla dört saatlik uçuşla Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu ekseninde 1.5 milyar insana ve 7.5 trilyon dolar ticaret hacminin olduğu bölgeye ulaştığını vurguladı.

    'İHRACATTA VE TAŞIMACILIKTA RAYLI ULAŞIMIN PAYI ARTIRILMALI'

    Bahçıvan, Türkiye’nin karayolu ve havayolu taşımacılığında elde ettiği başarıların, deniz ve demiryolu ulaşımında kendini gösteremediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Doğu Ekspresi
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    "Kaliteli bir deniz ve demiryolu taşımacılığını, bakanlığın en önemli konusu olarak görüyoruz. Demiryolu taşımacılığının gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın özelleştirilme sürecinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Raylı ulaşım, ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından çok önemli bir gösterge. Yalnızca maliyet avantajı ile değil ulaşımı sağlıklı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirme yönüyle de dünyada en çok tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. Yalnızca ihracatta değil yurt içi yolcu ve yük taşımacılığında da raylı ulaşımın payı mutlaka artırılmalıdır."

    Bahçıvan, "Özellikle OSB’lerin demiryollarıyla entegre olması ve demir yolu-liman bağlantısının kurulması, otomotiv sanayimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için çok önemli. Bu sayede sektörlerimiz önemli maliyet avantajı kazanıp rekabet güçlerini artıracak. Aynı şekilde üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen deniz yolu taşımacılığından etkin olarak yararlandığımız söylenemez. Oysa deniz yolu taşımacılığı da aynı demir yolunda olduğu gibi yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sağlıklı ve kaliteli nakliye ile ürünlerdeki fire oranını da önemli ölçüde düşürüyor" diye konuştu.

    'AKARYAKIT VE ENERJİ ÜZERİNDEKİ VERGİLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

    Taşımacılıkta alternatif yöntemlerin gelişmesinin önemini verdiği örnekle destekleyen Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

    Benzin - akaryakıt
    © REUTERS / Hannah McKay
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    "Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizin tarımsal üretim ihtiyacını karşılayan güney bölgelerimizden taşımacılık, soğuk hava altyapısı ile donatılmış büyük gemilerle yapılırsa hem maliyetler düşecek hem de ürünlerdeki fire büyük ölçüde önlenecek. Bu adım ülkemizin enflasyonla mücadelesine önemli katkı sağlayacaktır. Yine rekabet gücü artışı için sanayideki akaryakıt ve enerji üzerindeki vergiler gözden geçirilmelidir."

    Bahçıvan, gelişmiş ülkelerde taşımacılık açısından şehirlerin her zaman geceleri canlı olduğunu aktararak, "Kaynakların iyi kullanılması gereken bir dönemde olmamıza rağmen ulaştırmada geceyi ne yazık ki yeteri kadar kullanamıyoruz. Bu konuda atılacak adımlar inanıyorum ki ekonomimize büyük fayda sağlayacak" yorumunu yaptı.

    Sanayinin giderek yeni yerleşim alanı haline gelen Trakya’ya İstanbul’dan ulaşımda yaşanan sorunlara da değinen Bahçıvan, "Trakya bölgesindeki hızlı tren projesinin bir an önce hayat geçmesi, başta nitelikli iş gücünün taşınması olmak üzere bölge sanayisi için çok önemli. Özellikle OSB’lerin otoyola çıkışlarının yetersizliği önemli zaman ve maddi kayba yol açıyor. Otoyoldan OSB’lere bağlantı yolları yapılmalıdır. Ayrıca, iş gücünün organize sanayi bölgelerine rahat bir şekilde taşınabilmesi için OSB’lerin demir yolu bağlantıları tamamlanmalıdır" şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Merkez Bankası, Murat Uysal, YEP, Karayolu, havayolu, demir yolu, Ekonomi, Vergi, Enerji, Akaryakıt, Özelleştirme, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cahit Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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