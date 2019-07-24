İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen İSO'nun temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Erdal Bahçıvan, üretime yönelik öncü göstergelerden Türkiye ekonomisinin en kötüyü geride bırakarak toparlanma sürecine girmiş olduğunu teyit eden sinyaller aldıklarını söyledi.
Son aylarda küresel ortamın daha destekleyici hale gelmesinin de katkısıyla Türk Lirası'nın kayıplarının önemli bir kısmını geri aldığını dile getiren Bahçıvan, "Bu durum, enflasyonda düşüş trendini harekete geçirmiş durumda. YEP için konulan yüzde 15.9’luk yıl sonu hedefi tutturulabilir. Fiyat katılıklarına karşı yapısal önlemleri hayata geçirmek önemli. Bu vesileyle Merkez Bankamızın yeni başkanı Murat Uysal’a görevinde başarılar diliyorum" dedi.
Bahçıvan, Türkiye’nin dünyanın en önemli kavşaklarından biri konumunda olduğunu, en fazla dört saatlik uçuşla Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu ekseninde 1.5 milyar insana ve 7.5 trilyon dolar ticaret hacminin olduğu bölgeye ulaştığını vurguladı.
'İHRACATTA VE TAŞIMACILIKTA RAYLI ULAŞIMIN PAYI ARTIRILMALI'
Bahçıvan, Türkiye’nin karayolu ve havayolu taşımacılığında elde ettiği başarıların, deniz ve demiryolu ulaşımında kendini gösteremediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bahçıvan, "Özellikle OSB’lerin demiryollarıyla entegre olması ve demir yolu-liman bağlantısının kurulması, otomotiv sanayimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için çok önemli. Bu sayede sektörlerimiz önemli maliyet avantajı kazanıp rekabet güçlerini artıracak. Aynı şekilde üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen deniz yolu taşımacılığından etkin olarak yararlandığımız söylenemez. Oysa deniz yolu taşımacılığı da aynı demir yolunda olduğu gibi yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sağlıklı ve kaliteli nakliye ile ürünlerdeki fire oranını da önemli ölçüde düşürüyor" diye konuştu.
'AKARYAKIT VE ENERJİ ÜZERİNDEKİ VERGİLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'
Taşımacılıkta alternatif yöntemlerin gelişmesinin önemini verdiği örnekle destekleyen Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Bahçıvan, gelişmiş ülkelerde taşımacılık açısından şehirlerin her zaman geceleri canlı olduğunu aktararak, "Kaynakların iyi kullanılması gereken bir dönemde olmamıza rağmen ulaştırmada geceyi ne yazık ki yeteri kadar kullanamıyoruz. Bu konuda atılacak adımlar inanıyorum ki ekonomimize büyük fayda sağlayacak" yorumunu yaptı.
Sanayinin giderek yeni yerleşim alanı haline gelen Trakya’ya İstanbul’dan ulaşımda yaşanan sorunlara da değinen Bahçıvan, "Trakya bölgesindeki hızlı tren projesinin bir an önce hayat geçmesi, başta nitelikli iş gücünün taşınması olmak üzere bölge sanayisi için çok önemli. Özellikle OSB’lerin otoyola çıkışlarının yetersizliği önemli zaman ve maddi kayba yol açıyor. Otoyoldan OSB’lere bağlantı yolları yapılmalıdır. Ayrıca, iş gücünün organize sanayi bölgelerine rahat bir şekilde taşınabilmesi için OSB’lerin demir yolu bağlantıları tamamlanmalıdır" şeklinde konuştu.
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