Rapora göre Türkiye, 1 yılda 555 milyar TL kaynağını israf ediyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) hazırladığı rapor, Türkiye'de israfın boyutlarını gözler önüne serdi. Buna göre Türkiye, bir yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gitti. Hazırlanan rapor, Türkiye’nin enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede yaptığı israfın boyutlarını gözler önüne serdi.
GIDADA SORUN
Rapor, Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ettiğine dikkat çekerken bunun 2018 yılı verilerine göre 555 milyar liraya ulaştığını gözler önüne seriyor. Bu hesap hem ana israf kaynakları hem de gıda, enerji su gibi israf kaynaklarından hesaplandı.
Raporda, gıda alanında Türkiye’de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilirken bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi.
Ayrıca, Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı kaybolduğu veya israf edildiğine de dikkat çekilerek en iyimser hesapla bunun 25 milyar lira değerinde olduğu vurgulandı.
EKMEKTEKİ İSRAF
Türkiye genelinde kağıt-karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 milyon tondur. Kişi başı tüketim ise 70 kilogramdır. Her yıl kâğıt, karton ve yaşamsal ihtiyaçlarımız için kişi başı ortalama 7 adet ağaç tüketilmektedir.
DAMLAYAN MUSLUKTAN 11 MİLYAR TL’LİK KAYIP
Damlayarak akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep olmaktadır. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL civarındadır. Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konuttan sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 11 milyar TL’dir. Bir kişinin günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden olmaktadır. Bunu, nüfusun yüzde 20’sinin yaptığı hesaplandığında ülkemizin toplam kaynak kaybı yaklaşık 13 milyar TL oluyor.
SU GİDERİ 14 LİRA ARTTI
Bireyler arasında ‘51-100 TL’ arası su faturası ödeyenler (yüzde 51,6) en yüksek orandadır. Aylık ortalama ödenen su faturası ortalama yaklaşık 79,50 TL’dir. Hesaplamaya göre 1 yılda aylık su gideri 14,10 TL’lik bir artış göstermiştir.”
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