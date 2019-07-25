Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yükselişte

Dün 5.73 seviyesinin üzerine çıkan ve ardından 5.70'li seviyelerde dengelenen dolar/TL, yeni güne 5.71'in üzerinde başladı. Euro hafif artışla 6.37, sepet kur 6.04'te seyrediyor.

Piyasalar bugünkü Merkez Bankası kararına odaklandı. Murat Uysal Başkanlığı'ndaki ilk toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Ekonomistlerin tahminleri en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer alırken, ağırlıklı görüş yüzde 24 seviyesinde olan politika faizinin 250 baz puanlık indirimle yüzde 21.5 seviyesine çekileceği yönünde.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, merakla beklenen faiz kararını saat 14:00'te duyuracak.