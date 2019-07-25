Türkiye-Rusya KEK toplantısı yarın Antalya’da

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, KEK toplantısında Türk ve Rus heyetlerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak eş başkanlık edecek.
Bunun yanı sıra bankacılık ve finans alanında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili ticarette ulusal paraların kullanılmasının yaygınlaştırılması, gümrük alanında yeni işbirliği olanakları, uzay, haberleşme, bilgi teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanında ileri adımlar atılması ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi hususları da değerlendirilecek.
TÜRKİYE-RUSYA TİCARİ İLİŞKİLERİ
Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri de değerlendirerek şu bilgileri verdi:
Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerde ticaret kadar ikili yatırım ve müteahhitlik ilişkileri de önem arz ediyor. Türkiye’nin Rusya’da, Rusya’nın da Türkiye’de yaklaşık 10’ar milyar dolar yatırımı bulunurken, Türk müteahhitlik sektörü ise bugüne kadar Rusya’da 75,7 milyar dolarlık 1972 proje üstlendi. Bu bakımdan Rusya, Türk müteahhitlik sektörü için ilk sırada yer alıyor.”
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