Merkez Bankası kararı sonrası 5.76'ya kadar yükselen Dolar/TL düşüşe geçti

Dolar/TL, Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün öğleden sonra açıklanan faiz kararı öncesinde, 25 Temmuz gününe 5.7172 seviyesinde başlasa da aşağı yönlü hareketle 5.69'a indi. Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık indiriminin ardından dolar/TL 5.77'ye kadar çıktı ve sonrasında 5.66'ya çekildi