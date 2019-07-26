Dolar 5.70 seviyelerinde dengelendi

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra 5.70 civarında dengelenmiş durumda.

Dolar/TL dün TCMB'nin 4.5 yıl aranın ardından yaptığı ilk faiz indirimi ile birlikte önce sert yükselip ardından sert geriledi.

PPK öncesi 5.70 civarında işlem gören PPK'ya bir dakikadan kısa süre kala 5.74'e yükseldi. Dolar/TL PPK kararı sonrası ilk tepki olarak 5.78 seviyesini test ettikten sonra 5.6550'ye kadar geriledi. Kur ECB'den gelen açıklamaların da etkisiyle günü 5.70 civarında tamamladı.

Kur bu sabah da güne saat 0856'da 5.6975/5.7045 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 6.0235/6.0314, euro/TL 6.3496/6.3580 seviyesindeydi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, tahvil/bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 17.43'ten yüzde 17.25'e geriledi. 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise yüzde 15.96 seviyesinde.

Faiz indirimi sonrası piyasalarda yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatına yönelik tercihleri de yakından izleniyor. Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları TCMB'nin dün açıkladığı güncel veriye göre 19 temmuz ile biten haftada 186.66 mlyr ile tarihi zirveyi gördü.