Novak: Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 4 kat arttırmayı planlıyoruz

Antalya’da bugün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı’nda konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 kat arttırılarak yılda 100 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Novak “Ülkelerimizin yönetimleri tarafından ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma yönünde bir hedef koyuldu. Tarım, inşaat, metalurji ve enerji gibi alanların yanı sıra uzay, eczacılık ve dijital teknoloji gibi alanlarda da ortak yatırımları arttırma potansiyeli var” dedi.

Rusya ve Türkiye ayrıca karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını bugünkü yüzde 34’lük seviyenin üzerine çıkarmaya çalışıyor. Rusya, Türkiye’de ‘Mir’ banka kartlarının kullanımını kabul etmeye başladı. Mir banka kartları İzbank’larda kullanılabiliyor. Ancak gelecek günlerde kartların kabul edildiği bankaların sayısı arttırılacak.

ÖZİLHAN: İŞBİRLİĞİ ALANLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMEYE BAŞLADIK

Diğer yandan toplantının Türkiye Tarafı Başkanı Tuncay Özilhan da iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 14 artarak 25 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Ticarette enerji ve doğal kaynakların ağırlıklı olduğunu belirten Özilhan ticaret hacmini dengeleyecek başka alanlarda da işbirliğine başlandığını kaydetti.

Özilhan Rusya ile Türkiye’nin yalnızca birbiri için üretim yapmayıp başka ülkelerde de birlikte çalışabilmesi için iki taraf arasındaki yatırım alanlarının çeşitliliğinin arttırılması gerektiğini belirtti.