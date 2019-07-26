Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 75 liraya, yoksulluk sınırı 6 bin 760 liraya yükseldi

Yoksulluk sınırı 6 bin 760 liraya yükselirken, bekar ve çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' 2 bin 565 lira olarak belirlendi.
Türk-İş, "Milyonlarca çalışanın geçim ücreti haline dönüşen asgari ücret (2 bin 20 lira) bugün değil bir ailenin, tek bir işçinin dahi geçimini sağlamaya yetecek düzeyde değildir" değerlendirmesinde bulundu.
Türk-İş araştırmasının Temmuz 2019 ayı sonucuna göre:
- 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.075.24 lira.
- Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.760.73 lira.
- Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 2.564.52 lira.
MUTFAK ENFLASYONUNDAKİ DEĞİŞİM
Türk-İş'in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişim ise 2019 Temmuz ayında şöyle açıklandı:
- Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0.39 arttı.
- Fiyatlardaki artış yüzde 6.91 oldu.
- Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış yüzde 19.38 oldu.
- Yıllık ortalama artış yüzde 22.86 oldu.
FİYAT DEĞİŞİMLERİ
Türk-İş’in diğer bulguları şöyle sıralandı:
- Süt, yoğurt, peynir grubunda; süt ve peynir fiyatında bu ay önemli bir değişiklik gözükmezken yoğurt fiyatında genelde bir artış dikkati çekti.
- Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; Kurban Bayramı öncesinde kuşbaşı ve kıyma et ile sakatat ürünleri ve tavuk fiyatı değişmedi. Aynı şekilde kültür balıkları fiyatı da aynı kaldı. Yumurta fiyatı bu ay yine geriledi. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bu ay mercimek fiyatında düşük oranda bir 'ayarlama' görüldü.© AP Photo / Mücahid Yapıcı
- Mutfak harcamasındaki rahatlamayı yine sebze-meyve fiyatlarındaki gerileme sağladı. Havaların ısınması ve tarla ürünlerinin pazarda yaygınlaşması gibi mevsim şartları nedeniyle hanehalkının günlük tüketiminde önemli payı bulunan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.63 lira olarak hesaplandı. Geçen ay 6 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 5.82 liraya, 7.73 lira olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7.58 liraya geriledi.
- Hesaplamada 12 sebze ve 14 meyve olmak üzere toplam 26 ürün dikkate alındı. Son dönemde sıklıkla tartışılan kuru soğan ve patates fiyatı pek değişmedi. Bamya, karnabahar, börülce gibi fiyatı -nispeten yüksek- sebzeler hesaplama dışında bırakıldı.
- Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bulgur ve un fiyatı bazı marketlerde indirim nedeniyle gerilerken ekmek, makarna, irmik ve pirinç fiyatı aynı kaldı.
- Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı, margarin ve ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi, zeytinyağı fiyatı ise bu ay arttı. Zeytin fiyatı -yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak- artış gösterdi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinden ceviz fiyatı geriledi, diğerlerinin fiyatı değişmedi. Baharat (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatı yine aynı kaldı. Geçtiğimiz ay sonunda çay ve şekere yapılan zam bu ay piyasaya yansıdı ve fiyatlar arttı. Bal ve pekmez ile tuz fiyatı değişmedi ve fakat reçel fiyatı yükseldi. Salça fiyatı bazı marketlerde geriledi. Ihlamur fiyatı değişmedi.
'YAŞAM MALİYETİ BİR YILDA 1176 LİRA ARTTI'
Türk-İş açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:
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