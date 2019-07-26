Rusya’nın altın rezervlerinin değeri 100.3 milyar dolar oldu

Son yıllarda ABD hazine tahvillerini satarak değerli maden rezervlerini arttıran Rusya’nın altın rezervlerinin toplam değeri 1 Temmuz itibariyle 100.3 milyar doları buldu.

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltmak için çabalarını sürdüren Rusya, doları elden çıkarmaya devam ediyor.

Merkez Bankası’nın aktardığına göre, bir yandan ABD hazine tahvillerini satan Rusya’nın elindeki altın külçelerinin miktarı 2.208 tona ulaştı ve altın rezervlerinin toplam değeri 1 Temmuz itibariyle 100.3 milyar olarak kaydedildi.

Rusya haziran ayında da 18 ton altın almıştı.

Moskova yılın başından bu yana değerli maden rezervlerini 96.4 ton arttırdı.