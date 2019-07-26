Palankoyev: Rusya ile Türkiye arasında yakında B2B platformu faaliyete geçirilecek

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’nın açılışında iki ülke arasında en yakın zamanda Firmadan Firmaya (B2B) platformunun faaliyete geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Palankoyev “Rus ve Türk şirketler arasındaki ticari ilişkilerin iyileştirilmesiiçin bir elektronik platform kuruyoruz. Firmadan Firmaya (B2B) platformu geliştirmek konusunda anlaştık. Bugün de böyle bir anlaşma imzalamayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin yılda 26 milyar dolara ulaştığını ve bunun gerçek potansiyel olmadığını kaydeden Palankoyev’e göre, bu platform Rus şirketlerin Türkiye’de ilgilendikleri alanlarını teşvik için kullanılacak.