Uğur Gürses: Merkez Bankası’nın 41 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı Hazine’ye aktarıldı

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ‘ihtiyat akçesi’ aktarımının geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın 41 milyar TL'lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı perşembe günü Hazine'ye aktarılmış. — uğur gürses (@ugurses) July 29, 2019

​TBMM Genel Kurulu’nda 17 Temmuz’da kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamının, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye devredilmesinin önü açılmıştı.