İhtiyat akçesinden 'Karayolları'na 2.5 milyar lira

Meclis'te bu ay içinde kabul edilen bir yasayla Merkez Bankası'nın 'İhtiyat akçesi'nin belli bir bölümünün Hazine'ye aktarılması kararlaştırıldı. Banka, bu kaynağın bir bölümünü Hazine'ye aktardı.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karayolu müteahhitlerine 2018 yılından kalma bir miktar borcu bulunuyordu. Bu yıl yapılan işlerden de belli bir miktar borç birikmişti. Karayolları, bir süre önce ödenek talebinde bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, bu kapsamda borçlarının bir bölümünü ödemesi için 2.5 milyar TL dolayında kaynak aktarıldı. Genel Müdürlük, geçen haftadan başlayarak, müteahhitlere ödeme yapıyor. Bu hafta da ödeme işlemlerinin devam edeceği ifade ediliyor. Karayolları'nın kalan borcu için de yeni kaynak talebinde bulunabileceği belirtiliyor.
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