İhtiyat akçesinden 'Karayolları'na 2.5 milyar lira

Merkez Bankası'nın 'ihtiyat akçesi'nin bir bölümünün Hazine'ye aktarılmasının ardından, başta Karayolları ve enerj olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarının finansal talepleri karşılandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yaklaşık 2.5 milyar TL ödenek aktarıldı. Müteaahitlerin, yol yapımından doğan alacaklarının bir bölümü kapatıldı.

Meclis'te bu ay içinde kabul edilen bir yasayla Merkez Bankası'nın 'İhtiyat akçesi'nin belli bir bölümünün Hazine'ye aktarılması kararlaştırıldı. Banka, bu kaynağın bir bölümünü Hazine'ye aktardı.

Hazine de finansal yönden sorun yaşayan, kaynak yaratmakta ya da bulmakta zorlanan, müteahhitlere borcu olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu paranın bir bölümünü transfer etti. Bunların başında Karayolları Genel Müdürlüğü ve enerj alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketleri geliyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karayolu müteahhitlerine 2018 yılından kalma bir miktar borcu bulunuyordu. Bu yıl yapılan işlerden de belli bir miktar borç birikmişti. Karayolları, bir süre önce ödenek talebinde bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, bu kapsamda borçlarının bir bölümünü ödemesi için 2.5 milyar TL dolayında kaynak aktarıldı. Genel Müdürlük, geçen haftadan başlayarak, müteahhitlere ödeme yapıyor. Bu hafta da ödeme işlemlerinin devam edeceği ifade ediliyor. Karayolları'nın kalan borcu için de yeni kaynak talebinde bulunabileceği belirtiliyor.