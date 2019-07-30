Dolar/TL 5.60'ın altında

Geçen haftaki düşüş eğilimini dün de sürdüren dolar/TL, 5.60'ın altını görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1.01 değer kaybıyla 5.6145'ten tamamladı.

Düşüşünü beşinci güne taşıyan ve 5.5890'la son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, 5.5970 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.4 azalışla 6.2373 seviyesinden alıcı buluyor.

Sterlin/TL, 6.7895 ile son 5.5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.8 değer kaybıyla 6.8040 seviyesinde dengelendi.