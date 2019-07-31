Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti: Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var?

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde yapılan akraba işe alımı iddialarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bunların hepsi çözülecek" dedi. CHP lideri TBMM Başkanı'na "Gelin siyasi ahlak yasasını çıkaralım" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

* 'Şirketleri kurtar, işçiye para yok anlayışını' kabul etmiyoruz. Astronomik rakamlar istenmiyor, makul oranlar isteniyor. Elektriğe yapılan zam kadar yap sen de. Soğanı patatesi söylemiyoruz.

* Kıdem tazminatı hakkında sendikalar kendi aralarında oturup uzlaşırsa bizim açımızdan sorun yok. Sendikalara rağmen teklif gelirse muhalefet edeceğimizi söyledik.

* İş kazaları felaket durumda. Avrupa'da birinci, dünyada üçüncüyüz. Her gün beş kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin çoğu sigortasız öldükleri gün sigorta yapılıyor.

* Belediye başkanlarının akrabalarını yönetime getirmelerini doğru bulmuyoruz. Bunların çoğu çözüldü. Bunların hepsi çözülecek. Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var? CHP nasıl biliyor musunuz? Beyaz bir kağıt gibi, üzerinde siyah bir nokta varsa görürsünüz.

* Sayın (Ahmet) Davutoğlu siyasetçi için etik kurallarını getirdi, geri çektiler. Buradan TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum: Siyasi ahlak yasasını çıkartalım.

* Arkadaşların bir kısmı görevlerinden ayrıldı, kalanlar da ayrılacak. Bazı belediyelerde verilen durum da doğru değil. Örneğin Selçuk Belediye Başkanı'nın yakını kendisi belediye başkanı olmadan çok önce orada çalışıyordu.

* Havuz medyasına teşekkür ederiz ama aynı şeyi AK Partili belediyeler yaptığında neden yazmıyorsunuz? Siz gerçekten gazetecilik yapıyosanız diğerlerini de yazın.

* (Bürokratlara çift maaş) Bu kadar işsizliğin olduğu yerde bu doğru değil. Bazıları şirkette görev alıp sonra o şirketlerin denetiminden de sorumlu oluyor. Türkiye etik değerler açısından objeltik kurallara bağlandığında hiçbir sorun kalmaz.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da "Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklaması yaptı.