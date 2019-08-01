Ziraat Bankası konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü. Diğer bankaların da yeni faiz oranlarını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı.

Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte Ziraat Bankasının yeni kredi faiz oranları:

Konut kredisi faiz oranları:

Ziraat Bankası faiz oranı

*Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.

Tüketici kredisi faiz oranları:

Ziraat Bankası faiz oranı

Kurumsal kredi faiz oranları: