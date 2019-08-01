Vakıfbank da konut kredisi faizini indirdi

Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası veVakıfbank konut kredisi faizini yüzde 1’in altına indirdi.

Banka, 500 bin TL’ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49, diğer müşteriler için yüzde 1.59 olacağını duyurdu.

Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

VAKIFBANK'TAN DA İNDİRİM

Bir faiz indirimi de Vakıfbank'tan geldi. VakıfBank, 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,49’dan yüzde 0,99'a; bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını ise yüzde 1,78’den VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a düşürdü.

Banka, konut projelerinde aktif müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşteriler için firmaların kampanyaya katılımı halinde 180 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,79 faiz oranından konut kredisi imkanı sunuyor.