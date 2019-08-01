Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizlerde düşüş sürecini başlattığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamu bankalarının faizlerde düşüş sürecini başlattığını belirtti.

Albayrak paylaşımında, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/OMWibyJeQs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 1, 2019

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