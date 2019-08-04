Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Ekonomimiz yaptırımlara dayanıklı olduğunu kanıtladı

Rusya Maliye Bakanlığı Anton Siluanov, Rusya’nın oluşturduğu esnek makroekonomik yapının ve dengeli bütçe politikasının ekonominin dış olumsuz koşullara hızlı bir şekilde adapte olmasını sağladığını belirtti.

Washington’un bu adımının Moskova ile ilişkileri olumsuz etkileyeceğini söyleyen Siluanov, “Bunda iyi hiçbir şey yok” dedi.

Bakan, Rusya ekonomisinin yaptırımlara dayanıklı olduğunu kanıtladığını kaydederek, “Oluşturduğumuz esnek makroekonomik yapı ve dengeli bütçe politika, ekonominin dış olumsuz koşullara hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlıyor” ifadesini kullandı

Siluanov, mali sistemin bütçenin ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını karşılamaya izin verdiğinin altını çizdi.