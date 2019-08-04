Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Ekonomimiz yaptırımlara dayanıklı olduğunu kanıtladı

Washington’un bu adımının Moskova ile ilişkileri olumsuz etkileyeceğini söyleyen Siluanov, “Bunda iyi hiçbir şey yok” dedi.
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Bakan, Rusya ekonomisinin yaptırımlara dayanıklı olduğunu kanıtladığını kaydederek, “Oluşturduğumuz esnek makroekonomik yapı ve dengeli bütçe politika, ekonominin dış olumsuz koşullara hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlıyor” ifadesini kullandı
Siluanov, mali sistemin bütçenin ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını karşılamaya izin verdiğinin altını çizdi.
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