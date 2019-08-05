Merkez Bankası'dan 'döviz' hamlesi: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırdı, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda ise faizi 100 baz puan indirdi. Açıklamada, söz konusu değişiklikle birlikte piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesinin beklendiği ifade edildi.